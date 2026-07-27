Против США планировали применить химическое оружие: где и когда это должно было произойти (фото)

Недавно изученный документ свидетельствует о том, что британский морской офицер Томас Кокрейн планировал применить ядовитые испарения против американских войск во время войны 1812 года. Это предложение было не просто идеей: британские чиновники рассматривали возможность его применения в реальном конфликте.

Историк Питер Мур обнаружил этот 23-страничный документ в Национальном архиве Шотландии в ходе исследования биографии Кокрейна. Написанный его секретарём в 1844 году, он содержит рукописные дополнения и исправления, которые приписываются Кокрейну, пишет Arkeonews.

Кокрейн предлагал сжигать серу и другие горючие материалы на борту специально подготовленных судов. Ветер должен был затем уносить образующийся дым и токсичные испарения в сторону вражеских кораблей, фортов или прибрежных позиций. Цель заключалась в том, чтобы вывести из строя моряков и защитников или заставить их покинуть свои позиции, а не уничтожить их артиллерийским огнем.

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Согласно документу, Кокрейн разработал эту идею после посещения Сицилии в 1811 году, где он увидел опасные газы, образующиеся при добыче серы. Позже он представил это предложение тайному комитету, в состав которого, как сообщается, входили высокопоставленные военные чиновники, герцог Йоркский и принц-регент, впоследствии ставший королём Георгом IV.

Комитет признал этот метод потенциально труднопреодолимым, но опасался, что враги Британии могут скопировать его и применить подобное оружие против британских колоний. Кокрейну было приказано держать проект в секрете.

Британский морской офицер Томас Кокрейн планировал применить ядовитые испарения против американских войск во время войны 1812 года Фото: Public Domain

Война 1812 года приблизила этот план к возможному применению. Дядя Кокрейна, вице-адмирал Александр Кокрейн, стал главнокомандующим британскими военно-морскими силами в Северной Америке. Томас Кокрейн был назначен его флаг-капитаном, и от него ожидали, что он возглавит корабль "HMS Tonnant". Позже он утверждал, что его дядя намеревался применить это оружие, если военные обстоятельства это позволят.

Цель, по которой планировалось нанести удар, остается неизвестной. Среди возможных вариантов называли Нью-Йорк, Балтимор и Новый Орлеан, но сохранившаяся запись не подтверждает ни один из них в качестве окончательной цели.

Кокрейн так и не получил возможности применить это оружие. В 1814 году его осудили по громкому делу о мошенничестве на Лондонской фондовой бирже, уволили со службы во флоте и не допустили к поступлению на службу в североамериканский флот.

Токсичные вещества использовались в военных действиях гораздо раньше. Археолог Саймон Джеймс утверждал, что персидские войска, вероятно, сжигали серу и битум во время осады Дура-Европоса около 256 года н. э., образуя дым, который убил римских защитников.

Более чем за столетие до того, как ядовитый газ обрёл печальную славу на полях сражений Первой мировой войны, Кокрейн уже размышлял о том, как корабли могли бы распылять токсичные испарения над позициями врага. Хотя его оружие так и не было применено в бою, сама идея была чрезвычайно близка к тому, что стало реальностью позже.

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