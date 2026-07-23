Высыхание Аральского моря привело к неожиданным последствиям: однако все можно исправить (фото)

Учёные предупредили, что высыхание озёр может оказать гораздо большее влияние на изменение климата, чем считалось ранее. Хотя многие люди замечают неприятные запахи, исходящие с обнажившегося дна озёр в жаркую погоду, этот же процесс сопровождается выбросами парниковых газов в атмосферу.

В новом исследовании ученые проанализировали состояние Аральского моря и обнаружили, что десятилетия высыхания привели к масштабным выбросам углекислого газа, что вызывает обеспокоенность в отношении подобных озер по всему миру, пишет Science Alert.

Когда-то Аральское море было четвертым по величине озером на Земле, но его упадка начался в 1960-х годах после того, как реки Амударья и Сирдарья были перенаправлены для обеспечения потребностей растущей хлопковой промышленности Узбекистана.

Сравнение фотографий Аральского моря 1989 года (слева) и 2014 года (справа) Фото: Wikimedia Commons

В течение последующих десятилетий озеро превратилось в огромную соленую пустыню. По оценкам исследователей, в период с 1960 по 2022 год обнажившееся дно озера выделило около 204 мегатонн углекислого газа. Свои выводы команда основала на полевых исследованиях и образцах осадочных кернов, собранных на территории бывшего озера. Исследование также показало, что почти пятая часть этих выбросов происходила из-за ветра, который разносил богатые углеродом отложения — процесс, который не учитывался в предыдущих оценках.

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Кроме того, появились обнадеживающие признаки того, что часть ущерба ещё можно уменьшить. Северные районы Аральского моря продемонстрировали ограниченное восстановление после того, как Казахстан ввел политику управления водными ресурсами, которая обеспечила более значительный приток воды через реку Сырдарью.

По словам исследователей, восстановление водоснабжения в большей части бассейна могло бы остановить выброс примерно 165 мегатонн углерода Фото: Wikimedia Commons

По словам исследователей, восстановление водоснабжения в большей части бассейна могло бы предотвратить высвобождение примерно 165 мегатонн углерода, который до сих пор находится в открытых отложениях. Биохимик Рафаэль Марсе из Национального совета по исследованиям Испании отметил: "Под Аральским морем скрывается сокровище в виде углерода". Он добавил, что если отложения останутся обнажёнными, углерод и в дальнейшем будет попадать в атмосферу, тогда как восстановление озера, напротив, может превратить эти отложения в часть решения климатической проблемы.

Исследователи пояснили, что климатические изменения могут затруднить восстановление озера, поскольку ледники, питающие реки Амударья и Сирдарья в горах Тянь-Шань и Памир, продолжают таять. Меньшее количество талой воды означает, что в будущем в Аральское море будет поступать меньше воды.

Аральское море превратилось в огромную соленую пустыню Фото: Wikimedia Commons

В исследовании также отмечается, что Аральское море — не единичный случай. Другие озера, в частности Большое Соленое озеро, Солонское море, Каспийское море, озеро Урмия и озеро Пупо, также понесли значительные потери воды и могут высвобождать накопленный углерод.

Авторы высказали мнение, что защита богатых углеродом озерных отложений может стать частью будущих программ климатического финансирования, обеспечивая дополнительную поддержку проектам по восстановлению поврежденных озер. Их выводы показали, что сохранение этих природных хранилищ углерода важно не только для местных экосистем, но и для сокращения выбросов парниковых газов во всем мире.

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