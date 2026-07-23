Висихання Аральського моря призвело до неочікуваних наслідків: проте все можна виправити (фото)

Вчені попередили, що висихання озер може мати набагато більший вплив на зміну клімату, ніж вважалося раніше. Хоча багато людей помічають неприємні запахи, що поширюються з оголених дна озер у спекотну погоду, цей самий процес також супроводжується викидами парникових газів в атмосферу.

У новому дослідженні вчені проаналізували стан Аральського моря та виявили, що десятиліття висихання призвели до масштабних викидів вуглекислого газу, що викликає занепокоєння щодо подібних озер по всьому світу, пише Science Alert.

Колись Аральське море було четвертим за величиною озером на Землі, але його занепад почався в 1960-х роках після того, як річки Амудар'я та Сирдар'я були перенаправлені для забезпечення потреб зростаючої бавовняної промисловості Узбекистану.

Порівняння фото Аральського моря з 1989-го (ліворуч) і 2014-го (праворуч) Фото: Wikimedia Commons

Упродовж наступних десятиліть озеро перетворилося на величезну солону пустелю. За оцінками дослідників, у період з 1960 по 2022 рік оголене дно озера вивільнило близько 204 мегатонн вуглекислого газу. Свої висновки команда базувала на польових дослідженнях та зразках осадових кернів, зібраних на території колишнього озера. Дослідження також виявило, що майже п'ята частина цих викидів походила від вітру, який розносив багаті на вуглець відкладення — процес, який не враховувався в попередніх оцінках.

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Також з'явилися обнадійливі ознаки того, що частину шкоди ще можна зменшити. Північні частини Аральського моря продемонстрували обмежене відновлення після того, як Казахстан запровадив політику управління водними ресурсами, яка забезпечила більший приплив води через річку Сирдар'ю.

За словами дослідників, відновлення водопостачання у більшій частині басейну могло б зупинити вивільнення приблизно 165 мегатонн вуглецю Фото: Wikimedia Commons

За словами дослідників, відновлення водопостачання у більшій частині басейну могло б зупинити вивільнення приблизно 165 мегатонн вуглецю, який досі залишається у відкритих осадах. Біохімік Рафаель Марсе з Національної ради з досліджень Іспанії зазначив: "Під Аральським морем ховається скарб у вигляді вуглецю". Він додав, що якщо відкладення залишатимуться оголеними, вуглець і надалі потраплятиме в атмосферу, тоді як відновлення озера, навпаки, може перетворити ці відкладення на частину рішення кліматичної проблеми.

Дослідники пояснили, що кліматичні зміни можуть ускладнити відновлення озера, оскільки льодовики, що живлять річки Амудар'я та Сирдар'я в горах Тянь-Шань і Памір, продовжують танути. Менша кількість талої води означає, що в майбутньому до Аральського моря надходитиме менше води.

Аральське море перетворилося на величезну солону пустелю Фото: Wikimedia Commons

У дослідженні також наголошується, що Аральське море — не поодинокий випадок. Інші озера, зокрема Велике Солоне озеро, Солонське море, Каспійське море, озеро Урмія та озеро Пупо, також зазнали значних втрат води й можуть вивільняти накопичений вуглець.

Автори висловили думку, що захист багатих на вуглець озерних відкладень може стати частиною майбутніх програм кліматичного фінансування, забезпечуючи додаткову підтримку проєктам з відновлення пошкоджених озер. Їхні висновки показали, що збереження цих природних сховищ вуглецю є важливим не лише для місцевих екосистем, а й для скорочення викидів парникових газів у всьому світі.

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