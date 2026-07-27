Ученые заглянули под землю: создана первая карта скрытых сооружений Теночтитлана (фото)

Археологи в Мексике завершили первое комплексное обследование района, который когда-то занимала священная территория Теночтитлана, в поисках подсказок относительно сооружений, которые до сих пор остаются погребёнными под историческим центром Мехико. Этот проект может помочь защитить археологические памятники до начала предстоящих строительных и инфраструктурных работ.

Вместо того чтобы проводить раскопки на всей территории, исследователи измерили изменения высоты рельефа, уклоны улиц, наклоны зданий и структурные трещины. Эти незначительные различия могут указывать на то, где под современным городом до сих пор могут находиться древние стены и фундаменты, пишет Heritage Daily.

Директор Программы городской археологии (PAU) Рауль Баррера Родригес отметил, что предыдущие раскопки выявили связь между трещинами в современных зданиях и погребёнными доиспанскими архитектурными сооружениями. "Задокументировав эти трещины и колебания уровня грунта, можно воссоздать планировку зданий, которые когда-то составляли священную территорию", — пояснил Баррера.

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Исследование охватило территорию размером примерно 450 метров с каждой стороны бывшего церемониального комплекса. Полевые работы начались 10 мая 2025 года и завершились 7 марта 2026 года. Команды установили тысячи точек высоты вдоль улиц, границ участков и на перекрестках, проводя измерения чаще в тех местах, где рельеф имел заметные подъёмы или углубления.

Данное исследование основано на многолетней археологической работе в историческом центре Мехико Фото: Wikimedia Commons

Данное исследование основано на многолетней археологической работе в историческом центре Мехико. По словам археолога-геодезиста Роберто Мартинеса Мезы, предыдущие раскопки неоднократно выявляли связи между современными структурными деформациями и погребенной архитектурой. Поэтому новые данные будут сопоставлены с историческими документами, протоколами раскопок и археологическими свидетельствами для создания прогнозной карты участков, где с наибольшей вероятностью сохранились доиспанские памятники.

Эта карта может стать практичным инструментом для планирования строительных проектов. Археологи смогут определить участки, требующие особого внимания, ещё до начала работ, что снизит риск повреждения останков, скрытых под улицами и зданиями.

Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Иказа отметила, что этот проект может дать более полное представление о следах Теночтитлана, находящихся под современной столицей. Исследование не выявляет древний город напрямую, но позволяет "прочитать" его погребённые очертания через форму и изменения современного города, возвышающегося над ним сегодня.

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