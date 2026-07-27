Вчені зазирнули під землю: створено першу карту прихованих споруд Теночтітлана (фото)

Археологи в Мексиці завершили перше комплексне обстеження району, який колись займала священна територія Теночтітлана, у пошуках підказок щодо споруд, що досі залишаються похованими під історичним центром Мехіко. Цей проєкт може допомогти захистити археологічні пам'ятки до початку майбутніх будівельних та інфраструктурних робіт.

Замість того, щоб проводити розкопки на всій території, дослідники виміряли зміни висоти рельєфу, ухили вулиць, нахили будівель та структурні тріщини. Ці незначні відмінності можуть вказувати на те, де під сучасним містом досі можуть лежати стародавні стіни та фундаменти, пише Heritage Daily.

Директор Програма міської археології (PAU) Рауль Баррера Родрігес зазначив, що попередні розкопки виявили зв'язок між тріщинами в сучасних будівлях та похованою доіспанською архітектурою. "Задокументувавши ці тріщини та коливання рівня ґрунту, можна відтворити планування будівель, які колись утворювали священну територію", — пояснив Баррера.

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Дослідження охопило територію розміром приблизно 450 метрів з кожного боку колишнього церемоніального комплексу. Польові роботи розпочалися 10 травня 2025 року й завершилися 7 березня 2026 року. Команди встановили тисячі точок висоти вздовж вулиць, меж ділянок та на розі вулиць, проводячи вимірювання частіше в тих місцях, де рельєф мав помітні підйоми або заглиблення.

Це дослідження ґрунтується на багаторічній археологічній роботі в історичному центрі Мехіко Фото: Wikimedia Commons

Це дослідження ґрунтується на багаторічній археологічній роботі в історичному центрі Мехіко. За словами археолога-геодезиста Роберто Мартінеса Мези, попередні розкопки неодноразово виявляли зв'язки між сучасними структурними деформаціями та похованою архітектурою. Тому нові дані будуть поєднані з історичними документами, протоколами розкопок та археологічними свідченнями для створення прогнозної карти ділянок, де з найбільшою ймовірністю збереглися доіспанські пам'ятки.

Ця карта може стати практичним інструментом для планування будівельних проєктів. Археологи зможуть визначити ділянки, що потребують особливої уваги ще до початку робіт, що зменшить ризик пошкодження залишків, прихованих під вулицями та будівлями.

Міністр культури Мексики Клаудія Куріель де Іказа зазначила, що цей проєкт може надати повнішу картину слідів Теночтітлана, що знаходяться під сучасною столицею. Дослідження не виявляє стародавнє місто безпосередньо, але дає змогу "прочитати" його поховані обриси через форму та зміни сучасного міста, що стоїть над ним сьогодні.

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