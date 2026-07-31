Європейці вбивали інків не тільки зброєю: 500-річні мумії надали перший доказ (фото)

Вчені, які досліджують стародавні людські останки в Чилі, виявили найдавніші штами віспи, знайдені в Америці. Вірусна ДНК була отримана з двох мумій корінних жителів інків, датованих періодом між 1492 і 1631 роками, що стало першим доказом того, що віспа з'явилася в регіоні в результаті європейської колонізації.

Віспа, спричинена вірусом варіоли, була однією з найсмертоносніших хвороб в історії людства до її глобальної ліквідації у 1980 році. Хоча раніше цей вірус було виявлено в єгипетських муміях віком понад 3000 років, дотепер докази щодо його присутності в Америці ґрунтувалися на історичних свідченнях, пише Live Science.

Дослідники виокремили ДНК стародавнього вірусу віспи з кісток дорослої жінки та дорослого чоловіка, знайдених на півночі Чилі. Спочатку команда вивчала історію людських популяцій і не шукала інфекційних захворювань. "Ніхто з нас не очікував знайти ДНК вірусу віспи у зібраному зразку, тож це стало цілковитою несподіванкою", — сказав співавтор дослідження Шігекі Накагоме, генетик із Трініті-коледжу в Дубліні. Він додав, що в історичних записах не було жодних згадок про віспу в цій конкретній громаді, що робить це відкриття ще більш несподіваним.

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Дослідники виокремили ДНК стародавнього вірусу віспи з кісток дорослої жінки та дорослого чоловіка, знайдених на півночі Чилі Фото: Bernardo Arriaza

Генетичний аналіз показав, що два вірусні геноми були майже ідентичними, що свідчить про те, що обидві особи заразилися під час одного й того ж спалаху або одним і тим самим циркулюючим штамом. Порівнявши стародавні геноми з пізнішими та сучасними вірусами віспи, дослідники виявили, що чилійський штам належав до вимерлого роду.

Він відокремився від іншої європейської лінії приблизно в 1296 році і являв собою проміжну стадію між середньовічними європейськими вірусами та пізнішими формами віспи. На думку дослідників, це перший молекулярний доказ того, що європейці занесли віспу до Америки під час колонізації.

Віспа, спричинена вірусом варіоли, була однією з найсмертоносніших хвороб в історії людства Фото: Wikimedia Commons

Історичні оцінки свідчать, що віспа забрала життя від трьох до чотирьох мільйонів корінних жителів, які не мали попереднього імунітету. У поєднанні з насильством, рабством та іншими інфекційними захворюваннями епідемія сприяла втраті близько 90 % корінного населення в Америці до 1600 року.

Дослідження також виявило, як вірус віспи змінювався з часом. Бруно Ромеро Гонсалес, головний автор дослідження, пояснив, що кілька генів, які дозволяли спорідненим вірусам заражати тварин, стали неактивними внаслідок мутацій. Коли ці гени перестали функціонувати, вірус віспи поступово спеціалізувався на зараженні виключно людей. Вчені вважають, що ця адаптація допомогла вірусу ефективніше поширюватися серед людей.

Вірусна ДНК була отримана з двох мумій корінних жителів інків Фото: Dagmara Socha

Дослідники сподіваються, що на території Америки будуть виявлені додаткові зразки стародавнього вірусу віспи, що дозволить скласти більш повну історію вірусу. Кожен новопроаналізований геном допомагає зрозуміти, як інфекційні захворювання змінювалися упродовж століть і як вони формували історію людства.

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