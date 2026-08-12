Справжнє прокляття мумії: тепер ніхто не в безпеці, попереджають вчені

У світі стрімко зростає торгівля муміфікованими людськими останками, яку вчені вже називають "справжнім прокляттям мумії". Це становить серйозну загрозу для громадського здоров’я.

Експерти провели дослідження таємного ринку купівлі-продажу частин людських тіл, вік яких обчислюється століттями. Такий тіньовий ринок підвищує ризики, пов’язані з мікроорганізмами, що перебувають у стані спокою, та токсичними матеріалами, які використовуються під час муміфікації, пише The Guardian.

Така підпільна торгівля активізувалася в останні роки завдяки соціальним мережам, особистим сайтам та платформам електронної комерції. Однак покупці, судячи з усього, мало усвідомлюють, яким ризикам вони наражаються.

Аналіз 128 онлайн-повідомлень на платформах Meta, сайтах електронної комерції, інтернет-магазинах та аукціонних майданчиках виявив численні випадки продажу муміфікованих останків з явними ознаками біорозкладу. Однак продавці не надавали жодних рекомендацій щодо безпеки та часто використовували поштову службу для доставки частин покупцям.

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"Найчастіше ідентифікувалися окремі частини тіла, такі як руки та ноги, за ними йшли цілі муміфіковані голови. Понад половину вибірки, 51,6 %, становили голови різного ступеня цілісності та збереженості, включаючи цілі або частково муміфіковані голови, черепи або черепні кістки з м’якими тканинами та/або волоссям, а також цанцаси — так звані зменшені голови, що створюються народом шуар на півночі Перу", — пишуть автори дослідження.

Практика муміфікації, будь то штучна чи природна, передбачає складні хімічні та фізичні процеси, спрямовані на уповільнення розкладання. Протягом століть для збереження тканин використовувався цілий ряд токсичних матеріалів і речовин, зокрема важкі метали, такі як миш’як, ртуть і свинець.

Муміфіковані останки можуть містити широкий спектр сплячих мікроорганізмів. Сплячі спори грибів можуть потрапляти в повітря під час переміщення останків, що становить небезпеку для здоров’я живих людей, попереджають вчені.

У статті зазначається, що причиною смерті 10 із 12 вчених-реставраторів, які у 1970-х роках відкрили гробницю царя Казимира IV Краківського (сучасна Польща), стало вдихання спор аспергільозу.

Вважається, що важка форма аспергільозу, спричинена вдиханням спор, також могла сприяти смерті лорда Карнарвона, головного фінансового спонсора дослідження гробниці Тутанхамона в Долині царів у Єгипті.

Смерть Карнарвона у 1923 році наводиться як доказ міфу про те, що на тих, хто розкривав гробниці, чекало нещастя, хвороба чи смерть — явище, відоме як "прокляття мумії".

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