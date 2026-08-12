Галактика Андромеды теряет звезды: астрономы нашли виновника (фото)

В соседней крупной спиральной галактике значительно замедлилось образование новых звезд. Исследование предполагает, что в этом виноват сосед галактики Андромеды.

Спиральная галактика Андромеды – это самая большая галактика, расположенная по соседству с Млечным Путем. Она находится на расстоянии 2,5 миллиона световых лет, а потому космический телескоп Хаббл может детально рассмотреть большинство ее звезд по отдельности. В этой галактике за последние 40 миллионов лет значительно снизился уровень образования новых звезд. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, предполагает, что в этом виновата соседняя меньшая галактика М32, пишет Space.

Астрономы получили информацию о примерно 200 миллионах звезд в галактике Андромеды (она также имеет обозначение М31) за последние несколько лет благодаря космическому телескопу Хаббл. Ученые смогли увидеть, какое количество старых и новых звезд находится в галактике, а также как они формировались за последние несколько сотен миллионов лет. В результате было обнаружено, что количество новорожденных звезд значительно уменьшилось.

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Галактика Андромеды со своим спутником галактикой M32 (в центре слева) Фото: NASA

Около 500 миллионов лет назад в галактике Андромеды каждый год масса газа и пыли, эквивалентная массе Солнца, превращалась в новые звезды. Но постепенно скорость образования звезд снижалась и уже примерно 40 миллионов лет назад она составляла примерно половину массы Солнца в год. Затем произошло резкое замедление создания новых звезд и сейчас в галактике Андромеды в звезды превращается масса газа и пыли, эквивалентная только 20% массы Солнца.

Астрономы обнаружили, что меньше всего звезд появлялось на одной из сторон галактики Андромеды. А с этой стороны ближе всего к ней находится соседняя более мелкая галактика M32: их разделяет расстояние в 16 000 световых лет. Галактика М32 выглядит как остаточное ядро ​​спиральной галактики, которая потеряла свои спиральные рукава.

Возможно, это произошло в результате столкновения с галактикой Андромеды, в результате чего в крупной галактике произошло замедление образования новых звезд, считают ученые.

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