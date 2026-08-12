Люди смогут жить и летать на Титане: сначала там побывает ядерный вертолет (фото)

Ученые говорят, что атмосфера Титана, его моря и ледяная кора могут обеспечить необходимые условия для жизни людей на крупнейшем спутнике Сатурна.

Планетологи, инженеры и эксперты по пилотируемым космическим миссиям собрались в Боулдере, штат Колорадо, США, чтобы обсудить возможность того, что Титан может стать следующим пунктом назначения человечества после освоения Луны и Марса. Ученые показали, что полет на Титан и основание там колонии не является чем-то из области фантастики. Это будет сложная, но осуществимая задача, пишет Discover Magazine.

Ни одно космическое агентство в мире пока не рассматривает пилотируемую миссию на Титан, но ученые говорят, что уже нужно думать о том, что необходимо для реализации такого амбициозного проекта. Участники научной конференции обсудили, как лучше добраться на Титан, какие скафандры и жилые модули необходимы для астронавтов, а также показали, что на спутнике Сатурна есть ресурсы, необходимые для выживания человека.

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Титан – это крупнейший спутник Сатурна, который находится на расстоянии примерно 1,4 миллиарда километров от Земли Фото: NASA

Титан – это крупнейший спутник Сатурна, который находится на расстоянии примерно 1,4 миллиарда километров от Земли. Это единственный спутник планеты в Солнечной системе, обладающий толстой и плотной атмосферой. Также это единственное место за пределами Земли, где на поверхности есть жидкость. На Титане реки, моря и озера заполнены не водой, а углеводородами, такими как метан и этан. Также там идут дожди и метана, а большая часть поверхности покрыта льдом.

Атмосфера Титана состоит на 5% из метана и на 95% из азота. На поверхности давление примерно на 60% выше, чем на Земле. Но атмосфера Титана позволяет обеспечить естественную защиту от космической радиации. Плотный воздух позволит людям использовать летательные аппараты для перемещения, говорят ученые. Гравитация на Титане составляет всего 14% от земной, а температура опускается до минус 180 градусов Цельсия. Поэтому астронавтам потребуется хорошая тепловая защита.

Поверхность Титана. Снимок сделал зонд "Гюйгенс" Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что метановые моря, ледяная кора и азот из атмосферы помогут установить долгосрочное присутствие человека на спутнике Сатурна.

Метан и другие углеводороды могут служить топливом, а также сырьем для производства пластмасс, резины, растворителей и изделий, изготовленных с помощью 3D-печати. ​​Вода, полученная из водяного льда, может обеспечить питьевую воду, водород и пригодный для дыхания кислород. Азот из атмосферы может поддерживать системы жизнеобеспечения, производство удобрений и производственные процессы. Из-за того, что Солнце и ветер дадут мало энергии на Титане, ученые предлагают использовать ядерные реакторы.

До того, как люди когда-то полетят на Титан, NASA проведет тщательное исследование спутника Сатурна с помощью вертолета Dragonfly, оснащенного ядерным двигателем Фото: NASA

До того, как люди когда-то полетят на Титан, NASA проведет тщательное исследование спутника Сатурна с помощью вертолета Dragonfly, оснащенного ядерным двигателем. Он должен отправиться в космос во второй половине 2028 года и прибыть на Титан в конце 2034 года. В течение более трех лет летательный аппарат будет перемещаться между пунктами назначения, брать образцы почвы и воздуха, а также искать признаки потенциальной внеземной микробной жизни.

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