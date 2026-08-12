Люди зможуть жити й літати на Титані: спочатку туди полетить ядерний вертоліт (фото)

Вчені стверджують, що атмосфера Титана, його моря та крижана кора можуть забезпечити необхідні умови для життя людей на найбільшому супутнику Сатурна.

Планетологи, інженери та експерти з пілотованих космічних місій зібралися в Боулдері, штат Колорадо, США, щоб обговорити можливість того, що Титан може стати наступним пунктом призначення людства після освоєння Місяця та Марса. Вчені довели, що політ на Титан і заснування там колонії не є чимось з області фантастики. Це буде складне, але здійсненне завдання, пише Discover Magazine.

Жодне космічне агентство у світі поки що не розглядає можливість пілотованої місії на Титан, але вчені зазначають, що вже слід замислитися над тим, що потрібно для реалізації такого амбітного проєкту. Учасники наукової конференції обговорили, як найкраще дістатися до Титану, які скафандри та житлові модулі потрібні астронавтам, а також продемонстрували, що на супутнику Сатурна є ресурси, необхідні для виживання людини.

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Титан — це найбільший супутник Сатурна, який знаходиться на відстані приблизно 1,4 мільярда кілометрів від Землі Фото: NASA

Титан — це найбільший супутник Сатурна, який знаходиться на відстані приблизно 1,4 мільярда кілометрів від Землі. Це єдиний супутник планети в Сонячній системі, що має товсту й щільну атмосферу. Також це єдине місце за межами Землі, де на поверхні є рідина. На Титані річки, моря та озера наповнені не водою, а вуглеводнями, такими як метан та етан. Також там йдуть дощі з метану, а більша частина поверхні вкрита льодом.

Атмосфера Титана на 5 % складається з метану та на 95 % — з азоту. На поверхні тиск приблизно на 60 % вищий, ніж на Землі. Але атмосфера Титана забезпечує природний захист від космічної радіації. Густе повітря дозволить людям використовувати літальні апарати для пересування, кажуть вчені. Гравітація на Титані становить лише 14% від земної, а температура опускається до мінус 180 градусів Цельсія. Тому астронавтам знадобиться хороший тепловий захист.

Поверхня Титану. Знімок зробив зонд "Гюйгенс" Фото: NASA

Вчені дійшли висновку, що метанові моря, крижана кора та азот з атмосфери допоможуть забезпечити тривалу присутність людини на супутнику Сатурна.

Метан та інші вуглеводні можуть слугувати паливом, а також сировиною для виробництва пластмас, гуми, розчинників та виробів, виготовлених за допомогою 3D-друку. ​​Вода, отримана з водяного льоду, може забезпечити питну воду, водень та кисень, придатний для дихання. Азот з атмосфери може підтримувати системи життєзабезпечення, виробництво добрив та виробничі процеси. Оскільки Сонце та вітер дадуть мало енергії на Титані, вчені пропонують використовувати ядерні реактори.

Перш ніж люди колись полетять на Титан, NASA проведе ретельне дослідження супутника Сатурна за допомогою вертольота Dragonfly, оснащеного ядерним двигуном Фото: NASA

Перш ніж люди колись полетять на Титан, NASA проведе ретельне дослідження супутника Сатурна за допомогою вертольота Dragonfly, оснащеного ядерним двигуном. Він має вирушити в космос у другій половині 2028 року й прибути на Титан наприкінці 2034 року. Протягом понад трьох років літальний апарат переміщатиметься між пунктами призначення, братиме зразки ґрунту та повітря, а також шукатиме ознаки потенційного позаземного мікробного життя.

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