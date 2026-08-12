Вчені створили найбільшу двовимірну карту Всесвіту: майже 4 мільярди об'єктів (відео)

Нова карта допоможе вченим краще зрозуміти такі загадкові явища, як темна матерія та темна енергія.

Астрономи опублікували найбільшу двовимірну карту Всесвіту з усіх, що коли-небудь створювалися. Вона містить майже 4 мільярди різних об’єктів, зокрема зірок і галактик. Ця карта допоможе вченим виявити рідкісні космічні об’єкти та явища, а також краще зрозуміти темну матерію та темну енергію, пише Space.

Найбільша двовимірна карта Всесвіту створена сотнями американських вчених у рамках проєкту DESI Legacy Imaging Surveys. Вона містить 5,6 трильйонів пікселів і об’єднує понад 263 000 зображень, зібраних за останні 13 років спостережень за космосом. Це найбільший обсяг даних про зірки, галактики, а також інші астрономічні об’єкти та явища, зібраний інструментом DESI, встановленим на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США.

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Серед майже чотирьох мільярдів об'єктів на карті знаходиться спіральна галактика Мессьє 96 (NGC 3368), розташована приблизно за 35 мільйонів світлових років від Землі Фото: space.com

Охоплюючи приблизно 75 % неба у видимому та ближньому інфрачервоному світлі, карта надає детальний огляд Всесвіту, не закритого пилом і зірками нашої галактики Чумацький Шлях. Астрономи очікують, що ця карта залишиться найповнішою двовимірною картою Всесвіту на довгі роки.

Для астрономів ці дані мають фундаментальне значення для дослідження історії розширення Всесвіту та формування галактик, зокрема й Чумацького Шляху.

DESI вимірює світло галактик і квазарів (яскравих об’єктів, що утворюються надмасивними чорними дірами) і може визначити відстань до них. Вчені можуть з’ясувати, наскільки розширився космос за той час, поки світло від галактик рухалося до нас. Отримана двовимірна карта дозволяє створити тривимірну карту космосу.

DESI розпочав вимірювання у 2021 році, щоб з’ясувати, наскільки сильно розширився Всесвіт за понад 13 мільярдів років, та допомогти астрономам краще зрозуміти темну матерію, яка заповнює більшу частину космосу, та темну енергію, яка прискорює розширення Всесвіту.

Попередні спостереження DESI надали докази того, що темна енергія може змінюватися з часом, а не залишатися постійною, як передбачає стандартна космологічна модель, що описує еволюцію космосу.

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