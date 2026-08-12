Перша пісня, яка пролунала в космосі, була українською: співак міг опинитися на Місяці (відео)

Павло Попович став першим українцем, який побував у космосі, і він міг би також стати першим українцем, який побував на Місяці.

Павло Попович (1930 – 2009), уродженець села Узин (нині — місто) у Київській області, 12 серпня 1962 року здійснив свій перший політ у космос. Таким чином, він став першим українцем, який покинув Землю і кілька днів перебував на навколоземній орбіті. Фокус зібрав кілька цікавих фактів про космічні польоти четвертого радянського космонавта, який міг стати першим українцем, що побував на Місяці.

У 1959 році льотчику Павлу Поповичу запропонували взяти участь у програмі відбору перших радянських космонавтів, які мали полетіти на навколоземну орбіту. У 1960 році Попович став одним із шести космонавтів, які мали вперше в історії вирушити в космос. Але, як відомо, першим туди полетів Юрій Гагарін 12 квітня 1961 року.

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Павло Попович уперше полетів у космос 12 серпня 1962 року на борту космічного корабля "Восток-4". Він перебував на навколоземній орбіті до 15 серпня й облетів Землю 48 разів. Таким чином він став четвертим радянським космонавтом і першим українцем, який побував у космосі.

Павло Попович на борту космічного корабля "Восток-4" Фото: Wikipedia

Перебуваючи на орбіті, 12 серпня 1962 року Попович уперше в історії виконав пісню в космосі. Це була знаменита українська пісня "Дивлюся я на небо, та й думку гадаю". Запис його голосу можна почути нижче.

У серпні 1962 року Попович став учасником першого в світі групового польоту пілотованих космічних кораблів разом із космонавтом Андріяном Ніколаєвим, який перебував на космічному кораблі "Восток-3".

Космічний корабель "Восток-4". Модель Фото: Wikipedia

Під час цього польоту космонавти могли бачити одне одного. Адже їхні космічні кораблі перебували на відстані всього кількох кілометрів. Попович уперше в історії керував орієнтацією космічного корабля за допомогою системи ручного керування. Також під час цієї місії вперше було встановлено радіозв'язок між космонавтами двох космічних кораблів, і вперше космонавти сфотографували один одного на орбіті. Під час місії Попович і Ніколаєв провели низку науково-технічних та медико-біологічних експериментів.

Пам'ятна поштова марка, присвячена Павлу Поповичу Фото: Wikipedia

Вдруге Павло Попович перебував на навколоземній орбіті з 3 по 19 липня 1974 року, коли полетів туди на космічному кораблі "Союз-14" разом із Юрієм Артюхіним. Під час місії корабель "Союз-14" здійснив стикування з космічною станцією "Салют-3". Під час польоту космонавти досліджували атмосферу Землі, особливості її поверхні та фізичні характеристики навколоземного простору, а також провели дослідження впливу космічного польоту на організм людини.

Павло Попович у 2008 році Фото: Wikipedia

З 1965 по 1969 рік Павло Попович був одним із радянських космонавтів, які готувалися спочатку облетіти Місяць, а потім висадитися на його поверхню. Попович був членом одного з трьох екіпажів космічного корабля "Зонд-7", який мав у грудні 1968 року облетіти Місяць і повернутися на Землю. Однак цей політ було скасовано через технічні проблеми з космічним кораблем та ракетою-носієм. У підсумку, як відомо, першими облетіли Місяць у грудні 1968 року американські астронавти в рамках місії "Аполлон-8".

Поповича також включили до складу одного з трьох екіпажів радянських космонавтів, які готувалися до висадки на поверхню Місяця. Але цей проект скасували після того, як американські астронавти з місії "Аполлон-11" уперше в історії висадилися на Місяці в липні 1969 року. Тоді стало зрозуміло, що СРСР програв США "місячну гонку".