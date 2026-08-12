Первая песня, прозвучавшая в космосе, была украинской: певец мог оказаться на Луне (видео)

Павел Попович стал первым украинцем, побывавшим в космосе. И он мог также стать первым украинцем, который побывал на Луне.

Павел Попович (1930 – 2009), уроженец села Узин (сейчас это город) в Киевской области, 12 августа 1962 года совершил свой первый полет в космос. Таким образом, он стал первым украинцем, который покинул Землю и несколько дней находился на околоземной орбите. Фокус собрал несколько интересных фактов о космических полетах четвертого советского космонавта, который мог стать первым украинцем, который побывал на Луне.

В 1959 году летчику Павлу Поповичу предложили поучаствовать в программе по отбору первых советских космонавтов, которые полетят на околоземную орбиту. В 1960 году Попович стал одним из шести космонавтов, которые должны были впервые в истории отправиться в космос. Но, как известно, первым туда полетел Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.

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Павел Попович в космос впервые полетел 12 августа 1962 года на борту космического корабля “Восток-4”. Он находился на околоземной орбите до 15 августа и облетел Землю 48 раз. Таким образом он стал четвертым советским космонавтом и первым украинцем, побывавшим в космосе.

Павел Попович на борту космического корабля "Восток-4" Фото: Wikipedia

Находясь на орбите, 12 августа 1962-го, Попович впервые в истории исполнил песню в космосе. Это была знаменитая украинская песня “Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю”. Запись его голоса можно услышать ниже.

В августе 1962 года Попович стал участником первого в мире группового полета пилотируемых космических кораблей вместе с космонавтом Андрияном Николаевым, который находился на космическом корабле “Восток-3”.

Космический корабль "Восток-4". Модель Фото: Wikipedia

Во время этого полета космонавты могли видеть друг друга. Ведь их космические корабли находились на расстоянии всего в несколько километров. Попович впервые в истории управлял ориентацией космическое корабля с помощью системы ручного управления. Также во время этой миссии были впервые была установлена радиосвязь между космонавтами двух космических кораблей и впервые космонавты сфотографировали друг друга на орбите. Во время миссии Попович и Николаев провели ряд научно-технических и медико-биологических экспериментов.

Памятная почтовая марка, посвященная Павлу Поповичу Фото: Wikipedia

Второй раз Павел Попович находился на околоземной орбите с 3 по 19 июля 1974 года, когда полетел туда на космическом корабле “Союз-14” вместе с Юрием Артюхиным. Во время миссии корабль “Союз-14” провел стыковку с космической станцией “Салют-3”. Во время полета космонавты исследовали атмосферу Земли, особенности ее поверхности и физические характеристики околоземного пространства, а также провели исследования по изучению влияния космического полета на организм человека.

Павел Попович в 2008 году Фото: Wikipedia

С 1965 по 1969 год Павел Попович был одним из советских космонавтов, которые готовились сначала облететь Луну, а затем высадиться на ее поверхность. Попович был членом одного из трех экипажей космического корабля “Зонд-7”, который должен был в декабре 1968 года облететь Луну и вернуться на Землю. Но этот полет был отменен из-за технических проблем у космического корабля и ракеты-носителя. В итоге, как известно, первыми облетели Луну в декабре 1968 года американские астронавты в рамках миссии “Аполлон-8”.

Поповича также включили в состав одного из трех экипажей советских космонавтов, которые готовились к высадке на поверхность Луны. Но этот проект отменили после того, как американские астронавты из миссии “Аполлон-11” впервые в истории оказались на Луне в июле 1969 года. Тогда стало ясно, что СССР проиграл “лунную гонку” США.