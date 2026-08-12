Ученые создали самую большую двухмерную карту Вселенной: почти 4 миллиарда объектов (видео)

Новая карта поможет ученым лучше понять такие загадочные явления, как темная материя и темная энергия.

Астрономы опубликовали самую большую двухмерную карту Вселенной из когда-либо созданных. Она содержит почти 4 миллиарда разных объектов, включая звезды и галактики. Эта карта поможет ученым обнаружить редкие космические объекты и явления, а также лучше понять темную материю и темную энергию, пишет Space.

Самая большая двухмерная карта Вселенной создана сотнями американских ученых из проекта DESI Legacy Imaging Surveys. Она содержит 5,6 триллионов пикселей и объединяет более 263 000 изображений, собранных за последние 13 лет наблюдений за космосом. Это самый большой объем данных о звездах, галактиках, а также других астрономических объектах и явлениях, собранный инструментом DESI, установленным на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США.

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Среди почти четырех миллиардов объектов на карте находится спиральная галактика Messier 96 (NGC 3368), расположенная примерно в 35 миллионах световых лет от Земли Фото: space.com

Покрывая примерно 75% неба в видимом и ближнем инфракрасном свете, карта предоставляет подробный обзор Вселенной, не закрытой пылью и звездами нашей галактики Млечный Путь. Астрономы ожидают, что эта карта останется самой полной двухмерной картой Вселенной на долгие годы.

Для астрономов эти данные имеют фундаментальное значение для исследования истории расширения Вселенной и формирования галактик, в том числе и Млечного Пути.

DESI измеряет свет галактик и квазаров (ярких объектов, создаваемых сверхмассивными черными дырами) и может определить расстояние до них. Ученые могут выяснить, настолько расширился космос за то время, пока свет от галактик перемещался к нам. Полученная двухмерная карта позволяет создать трехмерную карту космоса.

DESI начал измерения в 2021 году, чтобы выяснить насколько сильно расширилась Вселенная за более чем 13 миллиардов лет и помочь астрономам лучше понять темную материю, заполняющую большую часть космоса, и темную энергию, которая ускоряет расширение Вселенной.

Предыдущие наблюдения DESI предоставили доказательства того, что темная энергия может изменятся со временем, а не оставаться постоянной, как предсказывает стандартная космологическая модель, описывающая эволюцию космоса.

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