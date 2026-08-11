В центре Млечного Пути происходит неожиданный процесс: возле черной дыры нашли воду (фото)

Ранее считалось, что звезды, которые находятся на последней стадии своей жизни, не могут продолжать играть важную роль в поставке материала для создания новых звезд в центре нашей галактики. Оказалось, что это не так.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили, что космическая пыль и вода могут образовываться и сохраняться на удивительно близком расстоянии от сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути. Считалось, что это невозможно в экстремальных условиях вокруг черной дыры. Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, говорит об обратном, сообщает Европейское космическое агентство.

Астрономы провели наиболее полный анализ звезды под названием IRS 3, которая расположена очень близко по космическим меркам к сверхмассивной черной дыре Стрелец А* — 0,55 светового года. Эта звезда находится на последней стадии своей жизни. Она называется асимптотическая ветвь гигантов. Звезды на этой стадии эволюции имеют огромный размер, низкую температуру, но они очень яркие. При этом такие звезды выбрасывают в космос свое вещество в больших объемах. Этот материал является одним из важнейших источников космической пыли, но до сих астрономы не знали, может ли создать космическую пыль звезда, которая находится близко к сверхмассивной черной дыре, ведь экстремальные условия этой среди не должны позволять это сделать.

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Участок космоса, где находится звезда IRS 3 Фото: ESA

Результаты исследование показывают, что даже в суровых условиях вблизи сверхмассивной черной дыры такие звезды, как IRS 3, все еще могут производить пыль и другие материалы, необходимые для создания будущих поколений звезд и планет. Астрономы ранее видели, что звезда IRS 3 окружена огромной пылевой оболочкой, но теперь в ней впервые были обнаружены кислород, кремний, а также вода.

Участок космоса, где находится звезда IRS 3 Фото: ESA

Ученые выяснили, что пылевая оболочка простирается на 10 000 астрономических единиц от звезды (1 астрономическая единица – это 150 млн км). При этом температура пыли варьируется от примерно 900 градусов Цельсия рядом со звездой до примерно минус 170 градусов Цельсия на максимальном расстоянии от звезды.

Астрономы впервые смогли оценить массу и возраст звезды IRS 3. Расчеты показывают, что она существует около 72 миллиона лет и она в 6 раз массивнее Солнца. Звезда, по-видимому, испытывает интенсивную потерю массы, выбрасывая вещество в космос и создавая огромную пылевую оболочку.

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