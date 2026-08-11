Жидкая вода была на Марсе гораздо дольше, чем предполагалось: получено доказательство (фото)

Новые данные показывают, что поверхность Красной планеты, вероятно, была влажной на сотни миллионов лет дольше, чем предполагают теории.

Десятки лет астрономы считали, что жидкая вода на Марсе исчезла примерно 3 миллиарда лет назад, когда снизилась температура. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показывает, что жидкие водоемы на Марсе, возможно, существовали на сотни миллионов лет дольше. На это указывают минералы, которые могли образоваться только в стоячей воде, но найдены они на относительно молодом участке поверхности Красной планеты, пишет Phys.

Китайский марсоход "Чжужун" в 2021 году проводил исследование поверхности Марса, в частности равнины Утопия в северном полушарии планеты, пока пылевая буря не привела к выходу колесного аппарата из строя. Марсоход обнаружил плоские камни и их анализ указывал на то, что они содержат водосодержащие минералы. Но ранее ученые не могли точно определить минеральный состав этих камней.

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Авторы нового исследования более подробно изучили данные марсохода "Чжужун". В итоге они обнаружили на камнях минеральные кристаллы разной формы. Ученые определили, что это кристаллы селенита — формы гипса, которая может образовываться только путем кристаллизации непосредственно из концентрированной соленой воды. Расчеты показали, что для образования такого слоя селенита потребовался бы слой воды толщиной от 6 до 25 метров, который со временем накапливался на поверхности Марса.

Вверху кристаллы селенита на Марсе, внизу - на Земле Фото: phys.org

Изучая местные кратеры, астрономы смогли оценить возраст данного участка равнины Утопия и оказалось, что эта поверхность сформировалась примерно 757 миллионов лет. Ученые считают, что вода образовалась из подземного рассола, растаяла и поднялась на поверхность под воздействием тепла от вулканической активности, а затем замерзла.

Данное исследование предполагает, что вода на поверхности Марса могла существовать на сотни миллионов лет дольше, чем предполагают большинство теорий. Поскольку в кристаллах селенита может сохраняться вода, в которой они образовались, они потенциально могут сохранить химический отпечаток влажного Марса, который покрывала жидкая вода более 700 миллионов лет назад и которая не исчезла 3 миллиарда лет назад, как предполагается.

Необходимо отправить новый марсоход для исследования данного участка поверхности Марса, чтобы подтвердить полученные выводы, говорят ученые.

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