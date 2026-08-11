Рідка вода існувала на Марсі набагато довше, ніж передбачалося: отримано доказ (фото)

Нові дані свідчать про те, що поверхня Червоної планети, ймовірно, залишалася вологою на сотні мільйонів років довше, ніж передбачають теорії.

Десятки років астрономи вважали, що рідка вода на Марсі зникла приблизно 3 мільярди років тому, коли знизилася температура. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, показує, що рідкі водойми на Марсі, можливо, існували на сотні мільйонів років довше. На це вказують мінерали, які могли утворитися лише у стоячій воді, але їх знайдено на відносно молодій ділянці поверхні Червоної планети, пише Phys.

Китайський марсохід "Чжужун" у 2021 році проводив дослідження поверхні Марса, зокрема рівнини Утопія у північній півкулі планети, доки пилова буря не призвела до виходу колісного апарата з ладу. Марсохід виявив плоскі камені, і їхній аналіз вказував на те, що вони містять мінерали, які утримують воду. Однак раніше вчені не могли точно визначити мінеральний склад цих каменів.

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Автори нового дослідження детальніше проаналізували дані марсохода "Чжужун". У результаті вони виявили на каменях мінеральні кристали різної форми. Вчені визначили, що це кристали селеніту — різновиду гіпсу, який може утворюватися лише шляхом кристалізації безпосередньо з концентрованої солоної води. Розрахунки показали, що для утворення такого шару селеніту знадобився б шар води товщиною від 6 до 25 метрів, який з часом накопичувався на поверхні Марса.

Зверху — кристали селеніту на Марсі, знизу — на Землі Фото: phys.org

Досліджуючи місцеві кратери, астрономи змогли визначити вік цієї ділянки рівнини Утопія, і виявилося, що ця поверхня сформувалася приблизно 757 мільйонів років тому. Вчені вважають, що вода утворилася з підземного розсолу, розтанула й піднялася на поверхню під впливом тепла від вулканічної активності, а потім замерзла.

Це дослідження припускає, що вода на поверхні Марса могла існувати на сотні мільйонів років довше, ніж передбачають більшість теорій. Оскільки в кристалах селеніту може зберігатися вода, в якій вони утворилися, вони потенційно можуть зберегти хімічний відбиток вологого Марса, який покривала рідка вода понад 700 мільйонів років тому і яка не зникла 3 мільярди років тому, як вважається.

Вчені зазначають, що необхідно відправити новий марсохід для дослідження цієї ділянки поверхні Марса, щоб підтвердити отримані висновки.

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