У центрі Чумацького Шляху відбувається несподіваний процес: біля чорної діри виявили воду (фото)

Раніше вважалося, що зірки, які перебувають на останній стадії свого життя, не можуть і надалі відігравати важливу роль у постачанні матеріалу для утворення нових зірок у центрі нашої галактики. Виявилося, що це не так.

За допомогою космічного телескопа "Вебб" астрономи виявили, що космічний пил і вода можуть утворюватися та зберігатися на дивно близькій відстані від надмасивної чорної діри "Стрілець A*" у центрі Чумацького Шляху. Раніше вважалося, що це неможливо в екстремальних умовах навколо чорної діри. Дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, свідчить про протилежне, повідомляє Європейське космічне агентство.

Астрономи провели найповніший аналіз зірки під назвою IRS 3, яка за космічними мірками розташована дуже близько до надмасивної чорної діри Стрілець А* — 0,55 світлового року. Ця зірка перебуває на останній стадії свого життя. Вона називається асимптотичною гілкою гігантів. Зірки на цій стадії еволюції мають величезні розміри, низьку температуру, але вони дуже яскраві. При цьому такі зірки викидають у космос свою речовину у великих обсягах. Цей матеріал є одним із найважливіших джерел космічного пилу, але досі астрономи не знали, чи може створити космічний пил зірка, яка знаходиться близько до надмасивної чорної діри, адже екстремальні умови цього середовища не повинні дозволяти це зробити.

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Ділянка космосу, де розташована зірка IRS 3 Фото: ESA

Результати дослідження показують, що навіть у суворих умовах поблизу надмасивної чорної діри такі зірки, як IRS 3, все ще можуть утворювати пил та інші речовини, необхідні для формування майбутніх поколінь зірок і планет. Раніше астрономи помітили, що зірка IRS 3 оточена величезною пиловою оболонкою, але тепер у ній вперше було виявлено кисень, кремній, а також воду.

Ділянка космосу, де розташована зірка IRS 3 Фото: ESA

Вчені з’ясували, що пилова оболонка простягається на 10 000 астрономічних одиниць від зірки (1 астрономічна одиниця — це 150 млн км). При цьому температура пилу коливається від приблизно 900 градусів Цельсія поблизу зірки до приблизно мінус 170 градусів Цельсія на максимальній відстані від зірки.

Астрономи вперше змогли оцінити масу та вік зірки IRS 3. Розрахунки показують, що вона існує близько 72 мільйонів років і в 6 разів масивніша за Сонце. Зірка, судячи з усього, зазнає інтенсивної втрати маси, викидаючи речовину в космос і утворюючи величезну пилову оболонку.

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