Галактика Андромеди втрачає зірки: астрономи знайшли винуватця (фото)

У сусідній великій спіральній галактиці утворення нових зірок значно сповільнилося. Дослідження припускає, що в цьому винен сусід галактики Андромеди.

Спіральна галактика Андромеди — це найбільша галактика, що розташована поруч із Чумацьким Шляхом. Вона знаходиться на відстані 2,5 мільйона світлових років, а тому космічний телескоп "Хаббл" може детально розглянути більшість її зірок окремо. У цій галактиці за останні 40 мільйонів років значно знизився рівень утворення нових зірок. Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, припускає, що в цьому винна сусідня менша галактика М32, пише Space.

За останні кілька років астрономи отримали дані про приблизно 200 мільйонів зірок у галактиці Андромеди (вона також має позначення М31) завдяки космічному телескопу "Хаббл". Вчені змогли визначити, скільки старих і нових зірок знаходиться в галактиці, а також як вони формувалися протягом останніх кількох сотень мільйонів років. У результаті було виявлено, що кількість новонароджених зірок значно зменшилася.

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Галактика Андромеди зі своїм супутником — галактикою M32 (у центрі ліворуч) Фото: solar-system

Приблизно 500 мільйонів років тому в галактиці Андромеди щороку маса газу та пилу, еквівалентна масі Сонця, перетворювалася на нові зірки. Але поступово швидкість утворення зірок знижувалася, і вже приблизно 40 мільйонів років тому вона становила приблизно половину маси Сонця на рік. Потім відбулося різке уповільнення утворення нових зірок, і зараз у галактиці Андромеди в зірки перетворюється маса газу та пилу, еквівалентна лише 20 % маси Сонця.

Астрономи виявили, що найменше зірок з’являлося на одній із сторін галактики Андромеди. А з цього боку найближче до неї розташована сусідня, менша галактика M32: їх розділяє відстань у 16 000 світлових років. Галактика М32 виглядає як залишкове ядро спіральної галактики, яка втратила свої спіральні рукави.

Можливо, це сталося внаслідок зіткнення з галактикою Андромеди, через що у великій галактиці сповільнилося утворення нових зірок, вважають вчені.

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