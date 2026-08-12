Вчені знайшли спосіб, завдяки якому енергія може переміщатися швидше за швидкість світла

Згідно з дослідженням, жодних законів фізики не порушується, хоча відомо, що ніщо не може рухатися з надсвітловою швидкістю.

Спеціальна теорія відносності Ейнштейна стверджує, що ніщо не може рухатися швидше за швидкість світла. Але особливість взаємодії звукових хвиль у воді, як стверджують вчені, показує, що це можливо. Інтерференція між звуковими хвилями, які рухаються двома різними шляхами, може призвести до того, що пік їхньої сумарної енергії з’явиться раніше, ніж пік хвилі, що поширюється безпосередньо від джерела до приймача. Це працює під водою зі звуком, а отже, принаймні теоретично, це може працювати й із хвилями світла у вакуумі. І для цього не потрібно порушувати закони фізики. Вчені довели, що швидкість передачі інформації у вакуумі менша або дорівнює швидкості світла, тому цей ефект не суперечить спеціальній теорії відносності Ейнштейна. Дослідження прийнято до публікації в журналі Physical Review E, пише ScienceAlert.

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Дослідження ґрунтується на інших наукових роботах, присвячених вивченню поведінки звуку під водою. Вчені, які досліджують "спілкування" китів, відстежують їхнє місцезнаходження за допомогою звукових сигналів, які видають морські ссавці, за допомогою гідрофонів. Час надходження звукового сигналу до кожного гідрофона дозволяє визначити, де перебувають кити.

Однак автори дослідження виявили, що частина звуку кита, який перебуває близько до поверхні води, досягатиме гідрофона, а частина — відбиватиметься від поверхні води. Якщо дві звукові хвилі перекривалися на гідрофоні, їхня інтерференція зміщувала пік прийманої хвилі, створюючи враження, що вона надходить пізніше, тобто з меншою швидкістю, ніж пряма хвиля.

За словами вчених, інтерференція може створювати враження повільнішого поширення звуку, але за певних умов цей ефект може діяти у зворотному напрямку. Є імпульс, що поширюється прямо, та імпульс, що відбивається від плоскої поверхні. Якщо трохи змінити час між ними, інтерференція змінює форму об’єднаного імпульсу таким чином, що його пік досягає приймача раніше, ніж пік прямого імпульсу.

В одному з моделювань вчені імітували поширення звуку під водою зі швидкістю 1500 м/с. Як з’ясували дослідники, піки енергії, що виникають, можуть поширюватися зі швидкістю 1694,5 та 2782,5 метрів за секунду. Остання швидкість майже вдвічі перевищує швидкість звуку в моделюванні. Але це явище має діяти й для світла у вакуумі, вважають вчені.

Згідно зі спеціальною теорією відносності, інформація не може рухатися швидше за швидкість світла у вакуумі. Однак слід розрізняти пік енергії хвилі та інформацію, яку вона несе.

Вчені виявили, що ця інформація не може поширюватися швидше, ніж хвиля, яка несе її по прямій траєкторії. Інтерференція може змістити пік енергії вперед, але вона не може створити інформацію на приймачі до того, як ця інформація досягне його традиційним способом. Хоча інтерференція не змогла прискорити передачу інформації понад швидкість світла, вона все ж трохи її прискорила, але вчені поки що не знають, чому.

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