129 мужчин убили 1900 лет назад: археологи удивились, когда узнали, что произошло (фото)

Возле столицы Австрии археологи обнаружили массовое захоронение жертв неизвестной древнеримской битвы. Анализ показал, что многие из погибших получили одну и ту же травму.

Массовое захоронение, в котором были обнаружены 129 скелетов мужчин со всей Римской империи, было обнаружено 2 года назад. Новый анализ показал, что все мужчины погибли во время неизвестной битвы в I-II веках нашей эры. Что удивительно, так это то, что многие из погибших получили травму в паховой области перед смертью, как показало исследование, пишет Live Science.

Массовое захоронение, в котором находились скелеты 129 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, было обнаружено на окраине Вены. На месте столицы Австрии в I веке нашей эры появился римский военный лагерь Виндобона, который позже стал древнеримским городом. Археологи обнаружили вместе скелетами несколько единиц древнеримского оружия.

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Анализ показал, что примерно у 70% погибших были следы травм, нанесенных разным оружием прямо перед смертью. На костях были обнаружены следы от ударов мечей, а на черепах – следы от ударов тупыми предметами. Но ученых удивило то, что многие из погибших получили травмы в области паха и эти травмы были нанесены метательными копьями, как выяснили археологи.

Ученых удивило то, что многие из погибших получили травмы в области паха и эти травмы были нанесены метательными копьями, как выяснили археологи Фото: Live Science

Вероятно, метательными копьями атаковали всадников и это оружие направляли в наименее защищенное место на теле воина, который ехал верхом на лошади. Тот факт, что травмы от метательного оружия сосредоточены в паху и нижних конечностях, говорит о возможном отсутствии брони в этих частях тела, а также о том, что нападающие знали, как обезвредить противника, основываясь на анатомии мягких тканей, что удивляет, говорят археологи.

Ученые пока не знают, во время какой именно битвы погибли эти люди и были ли они все римскими воинами. Возможно, там похоронены и представители германских племен. Но анализ ДНК показал, что все погибшие имели различное происхождение, то есть родились в разных частях Римской империи или же у ее границ. Одни происходят из Италии, другие из континентальной Европы, восточного Средиземноморья и Западной Азии.

Археологи продолжат изучение массового захоронения римской эпохи, чтобы попытаться раскрыть все его тайны.

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