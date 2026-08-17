Змінила історію Англії: виявлено поле битви, де англосакси розгромили вікінгів 1148 років тому

Вчені вважають, що поруч із місцем битви розташована могила відомого ватажка вікінгів Уббе Рагнарссона.

Дослідники вважають, що Касл-Хілл, колишнє городище залізного віку в графстві Девон, Англія, відповідає стародавнім описам місця легендарної битви при Кінуїті, що відбулася у 878 році. Саме там англосаксонські війська завдали нищівної поразки армії вікінгів. Це стало переломним моментом в англійській історії, коли королівство Уессекс на чолі з королем Альфредом Великим було на межі захоплення вікінгами. На місці битви, як вважається, розташований курган, у якому похований відомий ватажок вікінгів Уббе Рагнарссон, пише Daily Mail.

Історик Пол Харпер написав книгу "Сини Рагнара", в якій він використовував історичні хроніки, а також дані досліджень, що стосуються епохи вторгнення вікінгів до Англії у IX столітті нашої ери.

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Згідно з книгою, давно загублене місце битви при Кінуїті, що відбулася у 878 році між армією англосаксів та "Великою язичницькою армією" вікінгів, розташоване поблизу городища залізного віку Касл-Хілл на південному заході Англії. Ця битва мала вирішальне значення для майбутнього Англії.

Дослідники вважають, що Касл-Хілл, колишнє городище залізного віку в графстві Девон, Англія, відповідає стародавнім описам місця легендарної битви при Кінуїті, що відбулася у 878 році Фото: Daily Mail

У книзі Харпера наведено дослідження, які свідчать, що Касл-Хілл є найімовірнішим місцем легендарної битви. Це місце відповідає описам, написаним біографом короля Альфреда Великого, який стверджував, що поле битви розташовувалося в Девоні, не мало поблизу джерел води і було особливо вразливим зі сходу.

Що особливо важливо, вважається, що поруч із городищем пролягала стародавня дорога. Такі дороги були б життєво важливими для середньовічних армій, які пересувалися цим регіоном.

Також у книзі зазначено, що поруч із місцем битви розташований курган діаметром близько 12 метрів і висотою понад 2,5 метра, де, ймовірно, був похований відомий вождь вікінгів Уббе Рагнарссон, який, як вважається, був убитий під час битви при Кінуїті.

Також у книзі зазначено, що поруч із місцем битви розташований курган діаметром близько 12 метрів і висотою понад 2,5 метра, де, ймовірно, був похований відомий вождь вікінгів Уббе Рагнарссон Фото: Daily Mail

Уббе був одним із синів легендарного Рагнара Лодброка. Хоча самого Рагнара зазвичай вважають легендарною постаттю, Уббе та його брати, зокрема Івар Безкісткий і Хальфдан, згадуються як вожді "Великої язичницької армії", що вторглася до Англії у 865 році.

Вікінги вже захопили більшу частину країни, коли зіткнулися з військами Уессекса. Згідно з дослідженнями, вважається, що англосаксонські війська напали на табір вікінгів на світанку, вбивши сотні людей.

Через кілька тижнів після битви під Кінуїті король Альфред Великий здобув перемогу над вікінгами в битві під Едінгтоном. Саме ця перемога сприяла формуванню Англії, якою ми її знаємо сьогодні.

"Якби вікінги перемогли в битві при Кінуїті, король Альфред загинув би за кілька тижнів. Не було б жодного опору, і Англія перетворилася б на клаптикову ковдру з данських держав. Наша мова, культура та історія були б зовсім іншими", — каже Гарпер.

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