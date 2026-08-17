Змінила історію Англії: виявлено поле битви, де англосакси розгромили вікінгів 1148 років тому
Вчені вважають, що поруч із місцем битви розташована могила відомого ватажка вікінгів Уббе Рагнарссона.
Дослідники вважають, що Касл-Хілл, колишнє городище залізного віку в графстві Девон, Англія, відповідає стародавнім описам місця легендарної битви при Кінуїті, що відбулася у 878 році. Саме там англосаксонські війська завдали нищівної поразки армії вікінгів. Це стало переломним моментом в англійській історії, коли королівство Уессекс на чолі з королем Альфредом Великим було на межі захоплення вікінгами. На місці битви, як вважається, розташований курган, у якому похований відомий ватажок вікінгів Уббе Рагнарссон, пише Daily Mail.
Історик Пол Харпер написав книгу "Сини Рагнара", в якій він використовував історичні хроніки, а також дані досліджень, що стосуються епохи вторгнення вікінгів до Англії у IX столітті нашої ери.
Згідно з книгою, давно загублене місце битви при Кінуїті, що відбулася у 878 році між армією англосаксів та "Великою язичницькою армією" вікінгів, розташоване поблизу городища залізного віку Касл-Хілл на південному заході Англії. Ця битва мала вирішальне значення для майбутнього Англії.
У книзі Харпера наведено дослідження, які свідчать, що Касл-Хілл є найімовірнішим місцем легендарної битви. Це місце відповідає описам, написаним біографом короля Альфреда Великого, який стверджував, що поле битви розташовувалося в Девоні, не мало поблизу джерел води і було особливо вразливим зі сходу.
Що особливо важливо, вважається, що поруч із городищем пролягала стародавня дорога. Такі дороги були б життєво важливими для середньовічних армій, які пересувалися цим регіоном.
Також у книзі зазначено, що поруч із місцем битви розташований курган діаметром близько 12 метрів і висотою понад 2,5 метра, де, ймовірно, був похований відомий вождь вікінгів Уббе Рагнарссон, який, як вважається, був убитий під час битви при Кінуїті.
Уббе був одним із синів легендарного Рагнара Лодброка. Хоча самого Рагнара зазвичай вважають легендарною постаттю, Уббе та його брати, зокрема Івар Безкісткий і Хальфдан, згадуються як вожді "Великої язичницької армії", що вторглася до Англії у 865 році.
Вікінги вже захопили більшу частину країни, коли зіткнулися з військами Уессекса. Згідно з дослідженнями, вважається, що англосаксонські війська напали на табір вікінгів на світанку, вбивши сотні людей.
Через кілька тижнів після битви під Кінуїті король Альфред Великий здобув перемогу над вікінгами в битві під Едінгтоном. Саме ця перемога сприяла формуванню Англії, якою ми її знаємо сьогодні.
"Якби вікінги перемогли в битві при Кінуїті, король Альфред загинув би за кілька тижнів. Не було б жодного опору, і Англія перетворилася б на клаптикову ковдру з данських держав. Наша мова, культура та історія були б зовсім іншими", — каже Гарпер.
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