Какая-то космическая сила меняет орбиты планет: ученые выяснили, что происходит (фото)

Поток водородного газа длиной 1,9 триллиона км может помочь решить давнюю загадку астрономии.

Астрономы выяснили, что ориентацию протопланетного диска вокруг тройной звезды в созвездии Ориона изменил поток межзвездного газа длиной примерно 1,9 триллиона километров. Открытие может объяснить, почему астрономы находят планеты с орбитами, которые не совпадают с вращением их звезд и плоскостью эклиптики. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

На расстоянии примерно 1300 световых лет от нас находится тройная звезда GW Ориона. То есть это система, состоящая из трех молодых звезд, которые продолжают формироваться. При этом вокруг этих звезд был обнаружен протопланетный диск из газа и пыли, в котором формируются планеты. Это само по себе уникальное событие, ведь такой диск вокруг трех звезд обнаруживают нечасто. Но что более удивило астрономов, так это то, что три кольца, составляющие протопланетный диск, имеют разные орбиты вокруг тройной звездной системы.

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Каждое кольцо наклонено под разным углом относительно плоскости эклиптики. При этом больше всего наклонено внешнее кольцо. Диск состоит из трех колец, которые находятся на расстоянии 6,7, 28 и 51 миллиардов километров или 44, 187 и 340 астрономических единиц от центра тройной звездной системы. Для сравнения, Земля находится на расстоянии 150 млн км или 1 астрономическая единица от Солнца.

Раньше считалось, что невидимая гигантская планета вызвала деформацию диска и изменила его ориентацию. Теперь же ученые выяснили, что за этим стоит огромный поток из межзвездного газа длиной около 1,9 триллионов километров. Иллюстрация Фото: space.com

Раньше считалось, что невидимая гигантская планета вызвала деформацию диска и изменила его ориентацию. Теперь же ученые выяснили, что за этим стоит огромный поток из межзвездного газа длиной около 1,9 триллионов километров или 0,2 световых года. Обмен угловым ментом или вращательной энергией между газовым потоком и кольцами приводит к деформации диска.

Считается, что именно такие газовые потоки, состоящие в основном из водорода, способствуют росту звезд, передавая им массу. Этот поток выходит из остатков молекулярного газового облака, из которого возникала тройная звезда GW Ориона.

Этот открытие может помочь решить давнюю астрономическую загадку. В Солнечной системе все планеты вращаются вокруг Солнца в плоскости эклиптики, выровненной с экватором Солнца и направлением его вращения. Большинство планет в других звездных системах вращаются вокруг своих звезд аналогичным образом. Но астрономы ранее обнаружили, что некоторые планеты имеют сильно наклоненные орбиты и вращаются в противоположном направлении, чем их звезды вращаются вокруг своей оси. Кажется, какая-то космическая сила изменила орбиты этих планет. Возможно, этой силой являются подобные газовые потоки, как то, что был обнаружен астрономами.

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