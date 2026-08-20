Загадочная космическая активность России: самолет ВВС США не долетел в Антарктиду

Существует вероятность того, что на Землю могли упасть обломки космического мусора или проводилось испытание какого-то оружия.

Загадочный инцидент над южной частью Индийского океана вынудил самолет ВВС США развернуться из-за неназванной опасности в космосе, пишет Space.

Транспортный самолет C-17 Globemaster ВВС США вылетел из аэропорта Крайстчерч на Южном острове Новой Зеландии во вторник, 18 августа, в направлении американской станции Мак-Мердо в Антарктиде. Но через два часа поле вылета C-17 развернулся и полетел обратно.

Согласно заявлению Управления гражданской авиации Новой Зеландии, самолет C-17 развернулся после того, как Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ выпустила уведомление о "космической активности, потенциально опасной для авиации на пути в Антарктиду". Что именно представляла собой эта активность, до сих пор неизвестно, и ВВС США пока не сделали официального заявления.

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За несколько дней до этого инцидента Федеральное управление гражданской авиации США выпустило уведомление для пилотов, которые совершают полеты над Австралией и Индийским океаном. В нем было сказано, что "c 14 августа будет проводиться российская космическая деятельность" и что в нескольких районах воздушного пространства над южной частью Индийского океана "возможно падение космического мусора".

Возможно, самолет ВВС США развернулся на пути в Антарктиду как раз из-за угрозы падения обломков ракет или спутников, которые не сгорели в атмосфере Земли. Ранее падение космического мусора уже вызывало закрытие воздушного пространства над некоторыми регионами.

Например, в ноябре 2022 года основная ступень китайской ракеты "Чанчжэн-5B" упала на Землю в результате неконтролируемого входа в атмосферу над Испанией, что вызвало закрытие воздушного пространства из соображений безопасности.

В январе 2025 года космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время своего седьмого испытательного полета. В результате над населенными островами в Атлантическом океане образовались многочисленные обломки. Некоторым гражданским самолетам пришлось срочно изменить маршрут и совершить посадку на других аэродромах.

Конечно, остается вероятность того, что предупреждение России экипажам самолетов о "космической активности" было вызвано вовсе не падением космического мусора. Подобные предупреждения выпускают также при испытаниях оружия, способного летать на больших высотах, например, баллистических ракет.

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