Астрономи виявили подію, яка назавжди змінила Чумацький Шлях 11 млрд років тому

Вчені виявили докази того, що наша галактика досягла своїх нинішніх розмірів, зокрема, завдяки зіткненню з іншою галактикою через 2 млрд років після Великого вибуху.

Наша галактика Чумацький Шлях досягла своїх нинішніх розмірів частково завдяки поглинанню менших галактик. За допомогою космічного телескопа "Габбл" астрономи виявили свідчення злиття Чумацького Шляху з карликовою галактикою 11,8 мільярда років тому. Це назавжди змінило еволюцію нашої галактики. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Чумацький Шлях — це масивна спіральна галактика з сотнями мільярдів зірок, але мільярди років тому наша галактика зростала за рахунок поглинання дрібніших карликових галактик. Раніше астрономи з’ясували, що 6 мільярдів років тому Чумацький Шлях почав поглинати карликову галактику в сузір’ї Стрільця і продовжує це робити досі. 10 мільярдів років тому відбулося злиття з карликовою галактикою Гайя-Енцелад. Тепер же астрономи виявили ще більш давнє зіткнення Чумацького Шляху з іншою галактикою, яке відбулося 11,8 мільярда років тому. Ця галактика отримала назву LKH (Low-energy–Kraken–Heracles).

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Астрономи дослідили кульові зоряні скупчення у Чумацькому Шляху, які містять найдавніші зірки в нашій галактиці. Їм вдалося визначити вік цих скупчень, а також їхній хімічний склад. У підсумку вчені дійшли висновку, що ці кульові скупчення з’явилися не в Чумацькому Шляху, а також не належать до інших відомих галактик, які були поглинені нашою галактикою. Отже, вони належать до галактики, яка зіткнулася з Чумацьким Шляхом майже 12 мільярдів років тому, через 2 мільярди років після Великого вибуху.

На основі кількості та маси кульових зоряних скупчень астрономи з’ясували, що маса галактики LKH становила приблизно 500 мільйонів мас Сонця, що складало значну частину маси нашої галактики на той час. Чумацький Шлях був набагато меншим, і галактика LKH зробила значний внесок у його масу у вигляді зірок та темної матерії.

Це раннє злиття галактик мало значний вплив на еволюцію Чумацького Шляху. Вчені вважають, що в результаті в нашій галактиці розпочався період бурхливого утворення нових зірок, що призвело до зростання нашої галактики.

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