Астрономы обнаружили событие, которое навсегда изменило Млечный Путь 11 млрд лет назад

Ученые обнаружили доказательства того, что наша галактика выросла до своих нынешних размеров в том числе благодаря столкновению с другой галактикой через 2 млрд лет после Большого взрыва.

Наша галактика Млечный Путь выросла до своих нынешних размеров частично за счет поглощения более мелких галактик. С помощью космического телескопа Хаббл астрономы обнаружили свидетельства слияния Млечного Пути с карликовой галактикой 11,8 миллиардов лет назад. Это навсегда изменило эволюцию нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Млечный Путь – это массивная спиральная галактика с сотнями миллиардов звезд, но миллиарды лет назад наша галактика росла за счет поглощения более мелких карликовых галактик. Ранее астрономы выяснили, что 6 миллиардов лет назад Млечный Путь начал поглощение карликовой галактики в Стрельце и продолжает это делать до сих пор. 10 миллиардов лет назад произошло слияние с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. Теперь же астрономы обнаружили более ранее столкновение Млечного Пути с другой галактикой, которое произошло 11,8 миллиардов лет назад. Эта галактика получила название LKH (Low-energy–Kraken–Heracles).

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Астрономы изучили шаровые звездные скопления в Млечном Пути, которое содержат самые древние звезды в нашей галактике. Они смогли оценить возраст эти скоплений, а также их химический состав. В итоге ученые пришли к выводу, что эти шаровые скопления появились не в Млечном Пути, а также не относятся к другим известным галактикам, которые были поглощены нашей галактикой. Таким образом они принадлежат галактике, которая столкнулась с Млечным Путем почти 12 миллиардов шлет назад через 2 миллиарда лет после Большого взрыва.

На основе количества и массы шаровых звездных скоплений астрономы выяснили, что масса галактики LKH составляла примерно 500 миллионов масс Солнца, что составляло значительную часть массы нашей галактики в то время. Млечный Путь была намного меньше, и галактика LKH внесла значительный вклад в его массу в виде звезд и темной материи.

Это раннее слияние галактик оказало значительное влияние на эволюцию Млечного Пути. Ученые считают, что в результате в нашей галактике начался период бурного образования новых звезд, что привело к росту нашей галактики.

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