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Астрономы обнаружили событие, которое навсегда изменило Млечный Путь 11 млрд лет назад

Астрономы обнаружили событие, которое навсегда изменило Млечный Путь 11 млрд лет назад
Художественное изображение слияния карликовой галактики LKH (слева) с Млечным Путем, который еще не приобрел спиральную форму 11,8 миллиарда лет назад | Фото: NASA

Ученые обнаружили доказательства того, что наша галактика выросла до своих нынешних размеров в том числе благодаря столкновению с другой галактикой через 2 млрд лет после Большого взрыва.

Наша галактика Млечный Путь выросла до своих нынешних размеров частично за счет поглощения более мелких галактик. С помощью космического телескопа Хаббл астрономы обнаружили свидетельства слияния Млечного Пути с карликовой галактикой 11,8 миллиардов лет назад. Это навсегда изменило эволюцию нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Млечный Путь – это массивная спиральная галактика с сотнями миллиардов звезд, но миллиарды лет назад наша галактика росла за счет поглощения более мелких карликовых галактик. Ранее астрономы выяснили, что 6 миллиардов лет назад Млечный Путь начал поглощение карликовой галактики в Стрельце и продолжает это делать до сих пор. 10 миллиардов лет назад произошло слияние с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. Теперь же астрономы обнаружили более ранее столкновение Млечного Пути с другой галактикой, которое произошло 11,8 миллиардов лет назад. Эта галактика получила название LKH (Low-energy–Kraken–Heracles).

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Астрономы изучили шаровые звездные скопления в Млечном Пути, которое содержат самые древние звезды в нашей галактике. Они смогли оценить возраст эти скоплений, а также их химический состав. В итоге ученые пришли к выводу, что эти шаровые скопления появились не в Млечном Пути, а также не относятся к другим известным галактикам, которые были поглощены нашей галактикой. Таким образом они принадлежат галактике, которая столкнулась с Млечным Путем почти 12 миллиардов шлет назад через 2 миллиарда лет после Большого взрыва.

На основе количества и массы шаровых звездных скоплений астрономы выяснили, что масса галактики LKH составляла примерно 500 миллионов масс Солнца, что составляло значительную часть массы нашей галактики в то время. Млечный Путь была намного меньше, и галактика LKH внесла значительный вклад в его массу в виде звезд и темной материи.

Это раннее слияние галактик оказало значительное влияние на эволюцию Млечного Пути. Ученые считают, что в результате в нашей галактике начался период бурного образования новых звезд, что привело к росту нашей галактики.

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