Ученые обнаружили самую быструю звезду в Млечном Пути: почти скорость света (фото)

Новое открытие поможет впервые напрямую измерить скорость вращения сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

Астрономы обнаружили самую быструю из известных звезд в нашей галактике Млечный Путь. Звезда S301 вращается вокруг центральной сверхмассивной черной дыры Стрелец А* со скоростью примерно 25 000 км/с, что в 100 000 раз быстрее скорости гражданских самолетов. Это примерно 8% скорости света. Новое открытие поможет впервые измерить скорость вращения сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

Наблюдения с помощью телескопа VLT в Чили позволили астрономам обнаружить самую быструю из известных звезд в Млечному Пути. Это также самая близкая звезда к центральной сверхмассивной черной дыре Стрелец А*, масса которой в 4,3 миллиона раз больше массы Солнца.

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Звезда S301 вращается на очень близком по космическим меркам расстоянии от черной дыры. Звезда имеет не круговую, а вытянутую орбиту и максимально приближается к черной дыре на расстояние примерно 1,8 миллиарда километров. Это 12 расстояний между Землей и Солнцем. При этом полный оборот звезда совершает за 8,7 земных лет. Ученые говорят, что это беспрецедентное открытие.

Эта последовательность изображений, полученных с помощью телескопа VLT, показывает несколько звезд, вращающихся вокруг черной дыры Стрелец A*. Одна из этих звезд, известная как S301, является самой быстрой в Млечном Пути Фото: space.com

Оно позволяет ученым впервые напрямую измерить скорость вращения сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, что поможет проверить правильность общей теории относительности Эйнштейна.

Согласно этой теории, вращающаяся черная дыра увлекает за собой пространство-время (это известно как эффект Лензе-Тирринга) и искажает орбиты звезд, которые вращаются вокруг черной дыры на близком расстоянии. Это значит, что орбита звезды S301 должна измениться. Уже к 2031 году астрономы надеются получить достаточно данных, чтобы впервые напрямую измерить скорость вращения центральной черной дыры в нашей галактике.

Хотя звезда S301 находится близко к черной дыре, астрономы считают, что Стрелец А* не поглотит ее. По словам астрономов, эту звезду можно сравнить с любой массивной планетой в Солнечной системе, которая вращается вокруг Солнца на определенном расстоянии и не приближается к нему слишком близко, чтобы разрушиться.

Согласно исследованию, S301 когда-то могла находиться в двойной звездной системе, которая слишком близко приблизилась к черной дыре. Последняя могла притянуть к себе две звезды своей гравитацией, но только одна звезда начала вращаться вокруг черной дыры на близком расстоянии, а вторая была выброшена из системы с огромной скоростью.

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