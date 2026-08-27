NASA запускает в космос новый телескоп за 4 млрд долларов: покажет другую Вселенную (видео)

В воскресенье ракета Falcon Heavy отправит в космос инфракрасную обсерваторию, которая позволит увидеть Вселенную по-новому.

Революционный космический телескоп Нэнси Грейс Роман (или просто Роман) стоимостью 4 миллиарда долларов будет запущен на борту ракеты Falcon Heavy в воскресенье, 30 августа, в 14:26 по киевскому времени. Эта обсерватория позволит одновременно наблюдать огромные участки космоса и увидеть то, чего астрономы никогда не видели. Телескоп изучит миллионы галактик, попытается разгадать тайны темной материи и темной энергии, а также должен обнаружить тысячи новых планет вне Солнечной системы. За запуском телескопа Нэнси Грейс Роман можно будет наблюдать в прямом эфире, перейдя по ссылке ниже, пишет Gizmodo.

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Новый космический телескоп NASA, оснащенный мощными инфракрасными приборами, сможет за один раз сфотографировать участок космоса в 100 раз больший, чем это может сделать телескоп Хаббл. Одна фотография телескопа Роман будет содержать столько же информации, сколько 100 снимков Хаббла.

Инфракрасный космический телескоп Нэнси Грейс Роман имеет два основных прибора: 300-мегапиксельную широкоугольную камеру и коронограф. После выхода на околоземную орбиту телескоп отправится ко второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля, или L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

У телескопа Роман есть три основные задачи:

исследовать темную материю;

измерить расширение Вселенной с течением времени и изучить темную энергию;

найти планеты за пределами Солнечной системы.

На изображении показан участок космсоа, который сможет увидеть телескоп Роман, в центре показан участок космоса, который может видеть телескоп Хаббл Фото: NASA

Темная материя – это невидимое вещество, которое удерживает Вселенную вместе. Хотя она составляет большую часть материи во Вселенной, ученые пока не знают, что это такое. Темная материя занимает пространство и обладает массой, а потому оказывает влияние на видимую материю своей гравитацией. Так ее можно обнаружить.

Новый космический телескоп NASA, оснащенный мощными инфракрасными приборами, сможет за один раз сфотографировать участок космоса в 100 раз больший, чем это может сделать телескоп Хаббл (на фото) Фото: NASA

Телескоп Роман изучит распределение миллионов галактик и составит карту распределения темной материи во Вселенной. Астрономы надеются разгадать загадку темной энергии, которая ускоряет расширение космоса, а также выяснить с помощью телескопа Роман, как расширялся космос с течением времени.

Новый космический телескоп также должно обнаружить тысячи новых планет, которые вращаются вокруг далеких звезд. Для этого обсерватория изучит около 100 миллионов звезд. При этом телескоп сможет увидеть даже маленькие планеты и те, что максимально похожи по размеру на Землю.

Космический телескоп Роман должен собрать огромное количество данных, которые помогут астрономам выяснить, как Вселенная развивалась на протяжении миллиардов лет. И конечно же ученые надеются наконец-то получить разгадку давних загадок астрофизики.

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