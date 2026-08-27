NASA запускає в космос новий телескоп вартістю 4 млрд доларів: покаже інший Всесвіт (відео)

У неділю ракета Falcon Heavy виведе в космос інфрачервону обсерваторію, яка дозволить по-новому поглянути на Всесвіт.

Революційний космічний телескоп Ненсі Грейс Роман (або просто Роман) вартістю 4 мільярди доларів буде запущено на борту ракети Falcon Heavy у неділю, 30 серпня, о 14:26 за київським часом. Ця обсерваторія дозволить одночасно спостерігати за величезними ділянками космосу та побачити те, чого астрономи ніколи не бачили. Телескоп дослідить мільйони галактик, спробує розгадати таємниці темної матерії та темної енергії, а також має виявити тисячі нових планет поза Сонячною системою. За запуском телескопа "Ненсі Грейс Роман" можна буде спостерігати в прямому ефірі, перейшовши за посиланням нижче, пише Gizmodo.

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Новий космічний телескоп NASA, оснащений потужними інфрачервоними приладами, зможе за один раз сфотографувати ділянку космосу, яка в 100 разів більша, ніж це може зробити телескоп Хаббл. Одна фотографія телескопа Роман міститиме стільки ж інформації, скільки 100 знімків Хаббла.

Інфрачервоний космічний телескоп Ненсі Грейс Роман має два основні прилади: 300-мегапіксельну ширококутну камеру та коронограф. Після виходу на навколоземну орбіту телескоп вирушить до другої точки Лагранжа системи Сонце-Земля, або L2, що розташована на відстані 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети.

У телескопа "Роман" є три основні завдання:

дослідити темну матерію;

виміряти розширення Всесвіту з плином часу та дослідити темну енергію;

знайти планети за межами Сонячної системи.

На зображенні показано ділянку космосу, яку зможе побачити телескоп Роман; у центрі — ділянка космосу, яку може бачити телескоп Хаббл Фото: solar-system

Темна матерія — це невидима речовина, яка утримує Всесвіт у цілісності. Хоча вона становить більшу частину матерії у Всесвіті, вчені поки що не знають, що це таке. Темна матерія займає простір і має масу, а тому впливає на видиму матерію своєю гравітацією. Саме так її можна виявити.

Новий космічний телескоп NASA, оснащений потужними інфрачервоними приладами, зможе за один раз сфотографувати ділянку космосу, яка в 100 разів більша, ніж це може зробити телескоп "Хаббл" (на фото) Фото: NASA

Телескоп Роман дослідить розподіл мільйонів галактик і складе карту розподілу темної матерії у Всесвіті. Астрономи сподіваються розгадати загадку темної енергії, яка прискорює розширення космосу, а також з’ясувати за допомогою телескопа "Роман", як розширювався космос з плином часу.

Новий космічний телескоп також має виявити тисячі нових планет, які обертаються навколо віддалених зірок. Для цього обсерваторія дослідить близько 100 мільйонів зірок. При цьому телескоп зможе побачити навіть маленькі планети та ті, що максимально схожі за розміром на Землю.

Космічний телескоп Роман має зібрати величезний обсяг даних, які допоможуть астрономам з’ясувати, як розвивався Всесвіт протягом мільярдів років. І, звісно ж, вчені сподіваються нарешті розгадати давні загадки астрофізики.

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