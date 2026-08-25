Отримано дивний сигнал із космосу: доказ темної матерії чи чогось більш незвичайного

Незвичайне гамма-випромінювання може бути першим прямим доказом того, що загадкова форма матерії існує. Але це також може вказувати на існування більш екзотичного явища.

Астрофізики за допомогою космічного телескопа Fermi зафіксували дивний сигнал гамма-випромінювання, що виходить із трьох скупчень галактик. Вчені вважають, що це перший прямий доказ існування темної матерії. Якщо відкриття підтвердиться, то фізики зможуть дізнатися, що таке темна матерія і, можливо, доведеться змінити фундаментальну модель фізики елементарних частинок. З іншого боку, дивний сигнал із космосу може бути результатом чогось ще дивнішого, ніж темна матерія, пише New Scientist.

Темна матерія становить приблизно 85% всієї матерії у Всесвіті. Вважається, що темна матерія зіграла головну роль формуванні галактик і утримує їх разом, як і інші великомасштабні структури Всесвіту, за допомогою своєї гравітації.

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Темна матерія залишається невловимою, адже вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, а її існування, як вважається, підтверджується гравітаційним впливом загадкової форми матерії на всі видимі об'єкти. Тобто, прямих доказів існування темної матерії немає і фізики не знають, з чого вона складається. Швидше за все, темна матерія складається з невідомих елементарних частинок.

Темна матерія залишається невловимою, адже вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, а її існування, як вважається, підтверджується гравітаційним впливом загадкової форми матерії на всі видимі об'єкти. Фото: Inverse

Деякі теорії припускають, що частинки темної матерії можуть зіштовхуватися та знищувати одна одну. При цьому виділяється особливе гамма-випромінювання та утворюються нові частинки. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Physical Review Letters, астрофізики виявили саме таке гамма-випромінювання. Дивний сигнал цього випромінювання прийшов із трьох скупчень галактик і має характеристики, що описуються в теоріях темної матерії, яка може самознищуватися.

Розрахунки вчених показують, що є висока ймовірність того, що дане гамма-випромінювання є незаперечним доказом існування частинок темної матерії. Але необхідні подальші дослідження, які можуть зробити лише телескопи нового типу.

Якщо майбутні телескопи підтвердять, що цей сигнал гамма-випромінювання є результатом знищення частинок темної матерії, це буде справжній прорив у фізиці. Вчені зможуть дізнатися, з яких частинок складається темна матерія, яку вони мають масу, і це може призвести до зміни стандартної моделі фізики елементарних частинок. Також це підтвердить теорію про те, що темна матерія може самознищуватися.

Але є одна проблема. Гамма-випромінювання було сильним, поки не пройшло через центр нашої галактики, де знаходиться велике скупчення темної матерії. І це дуже дивно.Тому вчені не відкидають можливість, що цей сигнал є результатом якогось рідкісного чи зовсім нового явища у космосі.

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