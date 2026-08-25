Такого не побачиш до кінця 2028 року: цього тижня в Україні буде видно місячне затемнення

Під час затемнення Місяць буде покритий тінню Землі на 96%. Наступного разу такий “кривавий Місяць” можна буде побачити лише 31 грудня 2028 року.

Цього тижня, а саме 28 серпня, жителі України та Європи зможуть побачити щонайменше частину часткового місячного затемнення. Головне, щоб цьому не завадила погода, пише Space.

Що таке місячне затемнення

Місячне затемнення настає, коли Місяць перебуває у тіні Землі. Це відбувається, коли наша планета розташована між Місяцем та Сонцем. Коли тінь Землі повністю закриває Місяць, то настає повне місячне затемнення, а то й часткове місячне затемнення.

Під час місячного затемнення супутник Землі набуває червонувато-оранжевого відтінку через особливості розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі, а тому цю подію іноді називають "кривавим Місяцем".

Відео дня

Під час місячного затемнення супутник Землі набуває червонувато-оранжевого відтінку через особливості розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі, а тому цю подію іноді називають "кривавим Місяцем". Фото: space.com

Місячне затемнення 28 серпня 2026 року

У п'ятницю, 28 серпня жителі Північної та Південної Америки, Європи (у тому числі й України), Африки та деяких частин Західної Азії зможуть спостерігати часткове місячне затемнення. Воно розпочнеться о 4:23 ранку за київським часом. Тож до сходу Сонця жителі України матимуть змогу спостерігати перші фази часткового місячного затемнення, якщо дозволить погода. Можливо, вдасться спостерігати пік часткового місячного затемнення, що настане о 7:12 за київським часом. Для цього краще використовувати бінокль чи аматорський телескоп.

У цей час 96% поверхні Місяця буде покрито тінню Землі, і лише крихітна частина поверхні нашого природного супутника буде освітлена Сонцем. Тобто це буде майже повне місячне затемнення.

Якщо ви не зможете побачити це часткове місячне затемнення, то подібну подію можна буде побачити лише 31 грудня 2028 року. Хоча 28 серпня відбудеться майже повне місячне затемнення, все ж таки це буде вражаюче астрономічне явище.

Нагадуємо, що Місяць знаходиться на відстані майже 400 000 кілометрів від нас і має не кругову орбіту. Тому Місяць у міру руху навколо Землі наближається до нашої планети, то віддаляється від неї.

Інші новини науки