Прощай Falcon 9: SpaceX виводить з експлуатації свою основну ракету, в чому причина

Згідно з заявою Ілона Маска, власника SpaceX, як тільки ракета Starship розпочне регулярні польоти до космосу, історія використання Falcon 9 має закінчитися.

Компанія SpaceX планує вивести з експлуатації свою основну ракету-носій Falcon 9, яка здійснила свій перший політ у 2010 році. Ця частково багаторазова ракета за ці роки здійснила майже 700 запусків у космос. Також це перша ракета, нижній ступінь якої вдалося повернути на Землю та використати повторно. Стало відомо, що після введення в експлуатацію ракети Starship компанія SpaceX збирається припинити використання Falcon 9, пише Space.

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що ракети Falcon 9 і Falcon Heavy (варіант Falcon 9 з трьома прискорювачами, який здійснив лише 12 запусків у космос) будуть неминуче виведені з експлуатації. Це станеться, як тільки ракета Starship розпочне регулярні польоти до космосу. Передбачається, що це станеться у 2028 році. Щоправда експерти вважають, що ракету Falcon 9 все ж таки будуть використовувати до 2030 року для відправлення в космос вантажних і пілотованих кораблів Dragon, які доставляють астронавтів і запаси на Міжнародну космічну станцію (МКС).

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Експерти вважають, що ракету Falcon 9 все ж таки будуть використовувати до 2030 року для відправки в космос вантажних і пілотованих кораблів Dragon Фото: Скріншот

Starship — це повністю багаторазова ракета, обидва ступені якої повертаються назад на Землю, і їх можна знову запускати в космос. Нинішня версія Starship V3 має висоту 124 метри, у той час як Falcon 9 — 70 метрів, і вона може виводити на орбіту понад 100 тонн корисного навантаження. Для порівняння Falcon 9 та Falcon Heavy можуть доставляти на орбіту 25 та 63 тонни корисного навантаження відповідно.

Верхній ступінь Starship V3 має бути використаний як місячний посадковий модуль для астронавтів у рамках місії NASA "Артеміда-4" у 2028 році. Це буде перша висадка астронавтів на Місяці з 1972 року.

Starship — це повністю багаторазова ракета, обидві щаблі якої повертаються назад на Землю, і їх можна знову запускати в космос. Фото: SpaceX

Але є поки що одна проблема, яка може вплинути на те, коли саме ракета Falcon 9 буде виведена з експлуатації. На сьогоднішній день ракета Starship у різних версіях здійснила 13 суборбітальних випробувальних польотів. У вересні верхній ступінь ракети спробує вперше вийти на навколоземну орбіту. Але це лише один із багатьох етапів, які ракета Starship має пройти, перш ніж зможе здійснювати регулярні польоти до космосу. Ілон Маск заявив, що ракета Starship зможе літати до космосу кілька разів на тиждень.

Раніше засновник SpaceX заявляв, що Starship є ракетою, яка допоможе людям колонізувати Марс. Планується, що ця ракета-носій зможе виводити на навколоземну орбіту більше супутників за один раз, включаючи новітні версії Starlink, а також здійснювати польоти на Місяць і Марс.

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