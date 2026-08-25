Прощай, Falcon 9: SpaceX выводит из эксплуатации свою основную ракету, в чем причина

Согласно заявлению Илона Маска, владельца SpaceX, как только ракета Starship начнет регулярные полеты в космос, история использования Falcon 9 должна закончиться.

Компания SpaceX планирует вывести из эксплуатации свою основную ракету-носитель Falcon 9, которая совершила свой первый полет в 2010 году. Эта частично многоразовая ракета за эти годы совершила почти 700 запусков в космос. Также это первая ракета, нижнюю ступень которой удалось вернуть на Землю и использовать повторно. Стало известно, что после введения в эксплуатацию ракеты Starship, компания SpaceX собирается прекратить использование Falcon 9, пишет Space.

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy (вариант Falcon 9 с тремя ускорителями, который совершил всего 12 запусков в космос) будут неизбежно выведены из эксплуатации. Это произойдет, как только ракета Starship начнет регулярные полеты в космос. Предполагается, что это случится в 2028 году. Правда эксперты считают, что ракету Falcon 9 все же будут использовать до 2030 года для отправки в космос грузовых и пилотируемых кораблей Dragon, которые доставляют астронавтов и припасы на Международную космическую станцию (МКС).

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Эксперты считают, что ракету Falcon 9 все же будут использовать до 2030 года для отправки в космос грузовых и пилотируемых кораблей Dragon Фото: скриншот

Starship — это полностью многоразовая ракета, обе ступени которой возвращаются обратно на Землю и их можно снова запускать в космос. Нынешняя версия Starship V3 имеет высоту 124 метра, в то время как Falcon 9 — 70 метров, и она может выводить на орбиту более 100 тонн полезной нагрузки. Для сравнения Falcon 9 и Falcon Heavy могут доставлять на орбиту 25 и 63 тонны полезной нагрузки соответственно.

Верхняя ступень Starship V3 должна быть использована в качестве лунного посадочного модуля для астронавтов в рамках миссии NASA "Артемида-4" в 2028 году. Это будет первая высадка астронавтов на Луне с 1972 года.

Starship — это полностью многоразовая ракета, обе ступени которой возвращаются обратно на Землю и их можно снова запускать в космос Фото: SpaceX

Но есть пока одна проблема, которая может повлиять на то, когда именно ракета Falcon 9 будет выведена из эксплуатации. На сегодняшний день ракета Starship в разных версиях совершила 13 суборбитальных испытательных полетов. В сентябре верхняя ступень ракеты попытается впервые выйти на околоземную орбиту. Но это лишь один из многих этапов, которые ракета Starship должна пройти, прежде чем сможет совершать регулярные полеты в космос. Илон Маск заявил, что ракета Starship сможет летать в космос несколько раз в неделю.

Ранее основатель SpaceX заявлял о том, что Starship является ракетой, которая поможет людям колонизировать Марс. Планируется, что эта ракета-носитель сможет выводить на околоземную орбиту большее количество спутников за один раз, включая новейшие версии Starlink, а также совершать полеты на Луну и Марс.

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