Такого не увидишь до конца 2028 года: на этой неделе в Украине будет видно лунное затмение

Во время затмения Луна будет покрыта тенью Земли на 96%. В следующий раз такую “кровавую Луну” можно будет увидеть только 31 декабря 2028 года.

На этой неделе, а именно 28 августа, жители Украины и Европы смогут увидеть, как минимум часть частичного лунного затмения. Главное, чтобы этому не помешала погода, пишет Space.

Что такое лунное затмение

Лунное затмение наступает, когда Луна находится в тени Земли. Это происходит, когда наша планета расположена между Луной и Солнцем. Когда тень Земли полностью закрывает Луну, то наступает полное лунное затмение, если не полностью – частичное лунное затмение.

Во время лунного затмения спутник Земли приобретает красновато-оранжевый оттенок из-за особенности рассеивания солнечного света в атмосфере Земли, а потому это событие иногда называют "кровавая Луна".

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Во время лунного затмения спутник Земли приобретает красновато-оранжевый оттенок из-за особенности рассеивания солнечного света в атмосфере Земли, а потому это событие иногда называют "кровавая Луна" Фото: space.com

Лунное затмение 28 августа 2026 года

В пятницу, 28 августа жители Северной и Южной Америки, Европы (в том чсиле и Украины), Африки и некоторых частей Западной Азии смогут наблюдать частичное лунное затмение. Оно начнется в 4:23 утра по киевскому времени. Поэтому до восхода Солнца жители Украины смогут наблюдать первые фазы частичного лунного затмения, если позволит погода. Возможно, получится наблюдать пик частичного лунного затмения, который наступит в 7:12 по киевскому времени. Для этого лучше использовать бинокль или любительский телескоп.

В это время 96% поверхности Луны будет покрыто тенью Земли и лишь крошечная часть поверхности нашего естественного спутника будет освещена Солнцем. То есть это будет почти полное лунное затмение.

Если вы не сможете увидеть это частичное лунное затмение, то подобное событие можно будет увидеть только 31 декабря 2028 года. Хотя 28 августа произойдет почти полное лунное затмение, все же это будет впечатляющее астрономическое явление.

Напоминаем, что Луна находится на расстоянии почти 400 000 километров от нас и имеет не круговую орбиту. Поэтому Луна по мере движения вокруг Земли то приближается к нашей планете, то отдаляется от нее.

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