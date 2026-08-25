Астрономы узнали истинный размер "невозможных" галактик: этого никто не ожидал (фото)

Новое открытие меняет представление ученых о формировании и эволюции галактик вскоре после Большого взрыва.

Космический телескоп Уэбб ранее уже обнаружил чрезвычайно огромные и массивные галактики, которые существовали через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Пока никто не может объяснить, как они смогли стать такими массивными за такой период времени, который противоречит моделям. Теперь астрономы пришли к выводу, что эти галактики могут быть еще больше, что бросает вызов современным моделям ранней Вселенной, пишет Gizmodo.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, астрономы изучили 9 массивных галактик, которые существовали через несколько миллиардов лет после рождения Вселенной. Новые данные показывают, что эти галактики содержали гораздо больше карликовых звезд, чем предполагалось, и были намного массивнее. Это потомки самых первых галактик, а значит, самые древние галактики, также могли быть более массивными, чем показывают наблюдения, что еще больше усугубляет их загадку.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб попытались измерить свет карликовых звезд в древних галактиках, который скрывает свет более огромных и ярких звезд. Считается, что звезды класса красный карлик составляют большую часть массы галактик, но они слишком тусклые, чтобы можно было точно оценить их количество. Особенно когда речь идет о ранней Вселенной.

Астрономы изучили 9 массивных галактик, которые существовали через несколько миллиардов лет после рождения Вселенной Фото: NASA

Ученые обнаружили, что в нескольких древних галактиках содержится значительно больше карликовых звезд, чем ожидалось. Одна из галактик, образовавшаяся менее чем через полтора миллиарда лет после Большого взрыва, может быть в четыре раза массивнее, чем считалось.

Ранее астрономы считали, что звезды в самых древних галактиках создавались в равных пропорциях: звезды с большой и малой массой должны иметь примерно одинаковое количество. Но новые данные показывают, что самые массивные галактики в ранней Вселенной содержали гораздо больше звезд с малой массой, чем менее массивные галактики.

Галактики из этого исследования трудно объяснить астрономам, ведь у них не было достаточно времени, чтобы вырасти до таких размеров. Если их масса больше, чем предполагалось, то значит, что и более древние галактик также были в 3-4 раза больше, чем показывают наблюдения. Это углубляет загадку того, как вскоре после Большого взрыва могли появиться такие огромные галактики.

Поэтому новое открытие имеет огромное значение для понимания ранней Вселенной и того, как формировались самые древние галактики.

Астрономы намерены изучить галактики, существовавшие менее, чем через миллиард лет после Большого взрыва, чтобы подтвердить предположение о том, что они также содержат намного больше скрытых карликовых звезд. Известно, что вокруг таких звезд чаще всего находятся планеты. Если эти многочисленные скрытые звезды будут обнаружены в самых ранних галактиках, то это значит, что в ранней Вселенной образовалось больше планет, чем предполагалось.

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