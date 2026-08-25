Взрыв будет виден даже днем: у звезды Бетельгейзе обнаружили неожиданные структуры (фото)

Астрономы получили одну из наиболее подробных фотографий поверхности знаменитой звезды Бетельгейзе, и их ожидал сюрприз.

Почти 10 лет назад радиотелескоп ALMA сделал потрясающую фотографию звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона. Теперь астрономы получили с помощью той же обсерватории более подробную фотографию красного сверхгиганта, который готовиться взорваться сверхновой. Новые данные показали, насколько динамичной и необычной является форма звезды. При этом астрономы сделали неожиданное открытие. Обнаружены горячие пятна на поверхности звезды, которые противоречат моделям, пишет IFLScience.

Бетельгейзе — это красная сверхгигантская звезда в созвездии Ориона, расположенная в 650 световых годах от нас. Это один из самых близкий к Земле сверхгигантов. Бетельгейзе находится на поздней стадии своей эволюции и через несколько тысяч лет она взорвется сверхновой. Это будет настолько яркий взрыв, что будет виден с Земли даже днем. Звезда Бетельгейзе в тысячи раз ярче Солнца, имеет примерно в 14 раз большую массу и примерно в 650 раз больше нашей звезды по размеру. Если бы Бетельгейзе находилась в центре Солнечной системы, то ее внешний край был бы расположен далеко за орбитой Юпитера. Для контекста, среднее расстояние между Солнцем Юпитером составляет 780 миллионов километров.

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Новая фотография звезды Бетельгейзе Фото: ALMA

Люди часто представляют звезды как сферические объекты, имеющие четкую границу, но это не совсем так. Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, на новой фотографии поверхности гигантской звезды, сделанной радиотелескопом ALMA, можно увидеть, что Бетельгейзе имеет очень неровную форму. Ученые сравнили этот снимок, с тем, что был сделан почти 10 лет назад, и обнаружили сюрприз.

Снимок Бетельгейзе, сделанный радиотелескопом ALMA почти 10 лет назад Фото: wikipedia

Хотя средняя температура поверхности Бетельгейзе, составляющая 2000 градусов по Цельсию, соответствует моделям звездной эволюции, астрономы обнаружили на поверхности огромной звезды два ярких и очень горячих пятна, температура которых на сотни градусов выше. Ученые предполагают, что это связано с подъемом плазмы из недр звезды.

Два пятна астрономы видели и раньше, но их удивило то, что они смогли сохраниться в течение длительного времени, что противоречит существующим моделям. Эти горячие и яркие пятна должны были давно исчезнуть. Астрономы предполагают, что относительно долгая жизнь этих пятен может быть связана с влиянием недавно обнаруженного компаньона звезды Бетельгейзе — Бетельгейзе B. Эта гораздо меньшая звезда может оказывать влияние на перемещение плазмы внутри более крупного соседа.

Ученые также выяснили, что перемещение плазмы из недр Бетельгейзе к ее поверхности не везде является стабильным и это может объяснить неровную форму гигантской звезды.

Исследование Бетельгейзе продолжается и, возможно, астрономы обнаружат новые необычные особенности у звезды, которая должна взорваться сверхновой. Когда это произойдет, то все внешние слои звезды улетят в космос и наполнят его тяжелыми химическими элементами, которые станут основой для будущих звезд. На месте Бетельгейзе останется либо очень плотная и небольшая нейтронная звезда, либо же черная дыра звездной массы.

Даже если Бетельгейзе взорвется через 1000 лет, будущие астрономы смогут узнать об этом только через 650 лет после события. Именно столько свет от взрыва будет лететь к земным телескопам.

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