Вибух буде видно навіть удень: у зірки Бетельгейзе виявили несподівані структури (фото)

Астрономи отримали одну з найбільш докладних фотографій поверхні знаменитої зірки Бетельгейзе, і на них чекав сюрприз.

Майже 10 років тому радіотелескоп ALMA зробив чудову фотографію зірки Бетельгейзе в сузір'ї Оріона. Тепер астрономи отримали за допомогою тієї ж обсерваторії докладнішу фотографію червоного надгіганта, який готується вибухнути надновою. Нові дані показали, наскільки динамічною та незвичайною є форма зірки. При цьому астрономи зробили несподіване відкриття. Виявлено гарячі плями на поверхні зірки, які суперечать моделям, пише IFLScience.

Бетельгейзе — це червона надгігантська зірка в сузір'ї Оріона, розташована за 650 світлових років від нас. Це один із найближчих до Землі надгігантів. Бетельгейзе знаходиться на пізній стадії своєї еволюції і через кілька тисяч років вона вибухне надновою. Це буде настільки яскравий вибух, що його буде видно із Землі навіть вдень. Зірка Бетельгейзе в тисячі разів яскравіша за Сонце, має приблизно в 14 разів більшу масу і приблизно в 650 разів більша за нашу зірку за розміром. Якби Бетельгейзе знаходилася в центрі Сонячної системи, то її зовнішній край був би розташований далеко за орбітою Юпітера. Для контексту середня відстань між Сонцем Юпітером становить 780 мільйонів кілометрів.

Відео дня

Нова фотографія зірки Бетельгейзе Фото: ALMA

Люди часто представляють зірки як сферичні об'єкти, які мають чіткий кордон, але це не зовсім так. Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, на новій фотографії поверхні гігантської зірки, зробленої радіотелескопом ALMA, можна побачити, що Бетельгейзе має дуже нерівну форму. Вчені порівняли цей знімок з тим, що було зроблено майже 10 років тому, і виявили сюрприз.

Знімок Бетельгейзе, зроблений радіотелескопом ALMA майже 10 років тому Фото: wikipedia

Хоча середня температура поверхні Бетельгейзе, що становить 2000 градусів за Цельсієм, відповідає моделям зіркової еволюції, астрономи виявили на поверхні величезної зірки дві яскраві і дуже гарячі плями, температура яких на сотні градусів вища. Вчені припускають, що це пов'язано з підйомом плазми з надр зірки.

Дві плями астрономи бачили і раніше, але їх здивувало те, що вони змогли зберегтися протягом тривалого часу, що суперечить існуючим моделям. Ці гарячі та яскраві плями мали давно зникнути. Астрономи припускають, що відносно довге життя цих плям може бути пов'язане з впливом нещодавно виявленого компаньйона зірки Бетельгейзе — Бетельгейзе B. Ця набагато менша зірка може впливати на переміщення плазми всередині більшого сусіда.

Вчені також з'ясували, що переміщення плазми з надр Бетельгейзе до її поверхні не є скрізь стабільним і це може пояснити нерівну форму гігантської зірки.

Дослідження Бетельгейзе продовжується і, можливо, астрономи виявлять нові незвичайні особливості у зірки, яка має вибухнути надновою. Коли це станеться, всі зовнішні шари зірки відлетять у космос і наповнять його важкими хімічними елементами, які стануть основою для майбутніх зірок. На місці Бетельгейзе залишиться або дуже щільна і невелика нейтронна зірка, або чорна діра зоряної маси.

Навіть якщо Бетельгейзе вибухне за 1000 років, майбутні астрономи зможуть дізнатися про це лише через 650 років після події. Саме стільки світло від вибуху летітиме до земних телескопів.

Інші новини науки