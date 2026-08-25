Астрономи дізналися справжній розмір "неможливих" галактик: цього ніхто не очікував (фото)

Нове відкриття змінює уявлення вчених про формування та еволюцію галактик невдовзі після Великого вибуху.

Космічний телескоп Вебб раніше вже виявив надзвичайно величезні та масивні галактики, які існували через 500 мільйонів років після Великого вибуху. Поки що ніхто не може пояснити, як вони змогли стати такими масивними за такий період часу, що суперечить моделям. Тепер астрономи дійшли висновку, що ці галактики можуть бути ще більшими, що кидає виклик сучасним моделям раннього Всесвіту, пише Gizmodo.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, астрономи вивчили 9 масивних галактик, які існували через кілька мільярдів років після народження Всесвіту. Нові дані показують, що ці галактики містили набагато більше карликових зірок, ніж передбачалося, і були набагато масивнішими. Це нащадки найперших галактик, а значить, найдавніші галактики, також могли бути масивнішими, ніж показують спостереження, що ще більше посилює їхню загадку.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб спробували виміряти світло карликових зірок у стародавніх галактиках, що приховує світло величезних і яскравіших зірок. Вважається, що зірки класу червоний карлик становлять більшу частину маси галактик, але вони занадто тьмяні, щоб можна було точно оцінити їхню кількість. Особливо коли йдеться про ранній Всесвіт.

Астрономи вивчили 9 масивних галактик, які існували за кілька мільярдів років після народження Всесвіту Фото: solar-system

Вчені виявили, що в кількох древніх галактиках міститься значно більше карликових зірок, ніж очікувалося. Одна з галактик, що утворилася через півтора мільярда років після Великого вибуху, може бути вчетверо масивніша, ніж вважалося.

Раніше астрономи вважали, що зірки в найдавніших галактиках створювалися в рівних пропорціях: зірки з великою та малою масою повинні мати приблизно однакову кількість. Але нові дані показують, що найпотужніші галактики в ранньому Всесвіті містили набагато більше зірок з малою масою, ніж менш потужні галактики.

Галактики з цього дослідження важко пояснити астрономам, адже вони не мали достатньо часу, щоб вирости до таких розмірів. Якщо їх маса більша, ніж передбачалося, то означає, що і більш давні галактики також були в 3-4 рази більшими, ніж показують спостереження. Це поглиблює загадку того, як невдовзі після Великого вибуху могли з'явитися такі величезні галактики.

Тому нове відкриття має величезне значення для розуміння раннього Всесвіту і того, як формувалися найдавніші галактики.

Астрономи мають намір вивчити галактики, які існували менш ніж через мільярд років після Великого вибуху, щоб підтвердити припущення про те, що вони також містять набагато більше прихованих карликових зірок. Відомо, що навколо таких зірок найчастіше знаходяться планети. Якщо ці численні приховані зірки будуть виявлені в ранніх галактиках, то це означає, що в ранньому Всесвіті утворилося більше планет, ніж передбачалося.

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