Получен странный сигнал из космоса: доказательство темной материи или чего-то более необычного

Необычное гамма-излучение может быть первым прямым доказательством того, что загадочная форма материи существует. Но это также может указывать на существование более экзотического явления.

Астрофизики с помощью космического телескопа Fermi зафиксировали странный сигнал гамма-излучения, исходящий из трех скоплений галактик. Ученые считают, что это первое прямое доказательство существования темной материи. Если открытие подтвердится, то физики смогут наконец-то узнать, что такое темная материя и, возможно, придется изменить фундаментальную модель физики элементарных частиц. С другой стороны, странный сигнал из космоса может быть результатом чего-то еще более странного, чем темная материя, пишет New Scientist.

Темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной. Считается, что темная материя сыграла главную роль в формировании галактик и удерживает их вместе, как другие крупномасштабные структуры Вселенной, с помощью своей гравитации.

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Темная материя остается неуловимой, ведь она не взаимодействует с электромагнитным излучением, а ее существование, как считается, подтверждается гравитационным влиянием загадочной формы материи на все видимые объекты. То есть прямых доказательств существования темной материи нет и физики не знают, из чего она состоит. Скорее всего темная материя состоит из неизвестных элементарных частиц.

Темная материя остается неуловимой, ведь она не взаимодействует с электромагнитным излучением, а ее существование, как считается, подтверждается гравитационным влиянием загадочной формы материи на все видимые объекты Фото: Inverse

Некоторые теории предполагают, что частицы темной материи могут сталкиваться и уничтожать друг друга. При этом выделяется особенное гамма-излучение и образуются новые частицы. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, астрофизики обнаружили такое гамма-излучение. Странный сигнал этого излучения пришел из трех скоплений галактик и имеет характеристики, описываемые в теориях темной материи, которая может самоуничтожаться.

Расчеты ученых показывают, что существует высокая вероятность того, что данное гамма-излучение является неопровержимым доказательством существования частиц темной материи. Но необходимы дальнейшие исследования, которые могут провести только телескопы нового типа.

Если будущие телескопы подтвердят, что этот сигнал гамма-излучения является результатом уничтожения частиц темной материи, то это будет настоящий прорыв в физике. Ученые смогут узнать, из каких частиц состоит темная материя, какую они имеют массу и это может привести к изменению стандартной модели физики элементарных частиц. Также это подтвердит теории о том, что темная материя может самоуничтожаться.

Но есть одна проблема. Гамма-излучение было сильным, пока не прошло через центр нашей галактики, где находится большое скопление темной материи. И это очень странно. Поэтому ученые не отбрасывают возможность того, что этот сигнал является результатом какого-то более редкого или совершенно нового явления в космосе.

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