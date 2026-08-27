Корисний гелій: інопланетяни можуть жити на несподіваних планетах

Вчені вирішили з’ясувати, чи може існувати життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо, на планетах з гелієвими атмосферами. Відповідь виявилася несподіваною.

Гелій — це другий за поширеністю хімічний елемент у Всесвіті. Астрономи вже виявили скелясті планети, в атмосферах яких переважає гелій. Раніше вчені вважали, що позаземне життя, схоже на земне, не може вижити в таких умовах, адже йому потрібні атмосфери з переважанням азоту, кисню або, у крайньому випадку, вуглекислого газу, але не гелію. Однак нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показує, що життя може існувати на планетах з гелієвими атмосферами, пише EarthSky.

Раніше вчені вважали, що на скелястих планетах з атмосферою, в якій переважає гелій, життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, існувати не може. Цей висновок було зроблено на підставі того, що гелій повинен витікати з атмосфер скелястих планет у космос, а також того, що в атмосфері Землі практично немає гелію.

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Однак автори дослідження створили в лабораторії атмосфери, в яких переважав гелій. У це середовище вони помістили бактерії, гриби, водорості, рослини та тварин. Результати експерименту виявилися несподіваними.

З'ясувалося, що якщо живий організм має необхідні метаболічні властивості, тобто хімічні процеси, які перетворюють їжу на енергію та будують або відновлюють клітини, то він може вижити на планеті з гелієвою атмосферою.

Очевидно, це відбувається тому, що гелій — це хімічно інертний газ. Питання про те, чи справді гелій сприяє процвітанню життя, залишається відкритим. Але він точно не перешкоджатиме його існуванню й не знищуватиме його, стверджують вчені.

Це означає, що на кам’янистих планетах із гелієвими атмосферами немає жодних внутрішніх бар’єрів, які б перешкоджали існуванню життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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