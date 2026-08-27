Полезный гелий: инопланетяне могут жить на неожиданных планетах

Ученые решили выяснить, может ли существовать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, на планетах с гелиевыми атмосферами. Ответ оказался неожиданным.

Гелий — это второй по распространенности химический элемент во Вселенной. Астрономы уже обнаружили каменистые планеты, в атмосферах которых преобладает гелий. Раньше ученые считали, что внеземная жизнь, которая похожа на земную, не может выжить в таких условиях, ведь ей нужны атмосферы с преобладанием азота, кислорода, или на крайний случай, углекислого газа, но не гелия. Но новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что жизнь может существовать на планетах с гелиевыми атмосферами, пишет EarthSky.

Ученые ранее считали, что на каменистых планетах с атмосферой, где преобладает гелий, жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, существовать не может. Это заключение было сделано на основе того, что гелий должен улетать из атмосфер каменистых планет в космос, а также того, что в атмосфере Земли практически нет гелия.

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Но авторы исследования создали в лаборатории атмосферы, в которых преобладал гелий. В эту среду они поместили бактерии, грибы, водоросли, растения и животных. Результаты эксперимента оказались неожиданными.

Выяснилось, что, если живой организм имеет необходимые метаболические свойства, то химические процессы, которые превращают пищу в энергию и строят или восстанавливают клетки, то он может выжить на планете с гелиевой атмосферой.

По-видимому, это происходит потому, что гелий – это химически инертный газ. Вопрос о том, действительно ли гелий способствует процветанию жизни, остается открытым. Но он точно не будет препятствовать ее существованию или уничтожать ее, говорят ученые.

Это значит, что на каменистых планетах с гелиевыми атмосферами нет каких-либо внутренних барьеров, препятствующих существованию жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

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