Возможно, обитаемый мир: ученые выяснили, как появились "тигровые полосы" на Энцеладе (фото)

Спутник Сатурна Энцелад имеет подземный глобальный океан из жидкой воды. Ученые считают, что именно океан сыграл важную роль в создании четырех особенностей в южном полярном регионе Энцелада.

На Энцеладе в районе южного полюса на ледяной поверхности находятся четыре параллельные трещины, которые называются "тигровые полосы". Из них в космос выходит ледяной пар и другие вещества из подземного океана Энцелада, покрытого толстой ледяной оболочкой. Ученые точно не знают, как появились "тигровые полосы", но теперь появилось возможное объяснение их происхождения, пишет Phys.

Энцелад – это шестой по размеру спутник Сатурна диаметром около 500 км, который покрыт толстой ледяной оболочкой, окружающей подземный океан из жидкой воды. Считается, что в этом океане могут быть условия для существования внеземной жизни.

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Энцелад – это шестой по размеру спутник Сатурна диаметром около 500 км Фото: NASA

В районе южного полюса Энцелада находятся 4 параллельные трещины глубиной около 500 метров, шириной примерно 2 километра и длиной 130 км. Ранее ученые считали, что эти "тигровые полосы", которые получили названия Александрия, Каир, Багдад и Дамаск, были созданы в результате тектонических разломов ледяной оболочки Энцелада. Но авторы исследования, опубликованного в журнале AGU Advances, считают, что происхождение этих трещин связано с волнами в подземном океане.

В районе южного полюса Энцелада находятся 4 параллельные трещины глубиной около 500 метров, шириной примерно 2 километра и длиной 130 км Фото: NASA

По словам ученых, волны в океанах Земли могут подниматься от морского дна до поверхности, фокусироваться в одной точке, а затем рассеиваться. Исследование предполагает, что нечто подобное происходит и на Энцеладе, где волны его океана могут взаимодействовать с внутренней поверхностью ледяной оболочки. И это происходит в то время, когда вся ледяная оболочка спутника Сатурна колеблется относительно его океана из-за движения Энцелада вокруг газового гиганта.

Выброс водяного пара из океана Энцелада. Снимок зонда "Кассини" Фото: NASA

Новое моделирование предполагает, что изначально в южном полярном регионе Энцелада уже существовала одна трещина. По мере колебания ледяной оболочки движение неровной нижней поверхности трещины относительно жидкого океана под ней возбуждало волны, которые распространялись через океан до морского дна. Затем волны отскакивали обратно и разбивались о соседнюю часть ледяной оболочки, передавая энергию в виде тепла. Таким образом лед начал таять снизу.

Ученые считают, что привело к образованию дополнительных трех трещин, расположенных на расстоянии 35 км друг от друга. Эту теорию необходимо проверить с помощью будущих космических аппаратов, которые будут изучать Сатурн и его спутники.

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