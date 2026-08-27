Юпитер мог не появиться: раскрыт секрет формирования планет Солнечной системы (фото)

Согласно исследованию, планеты должны формироваться быстро, иначе у них не будет возможности появиться вокруг своей звезды.

Формирование планет остается процессом, который окутан тайной. Хотя ученые примерно понимают, как сформировались планеты Солнечной системы, а также миры в других звездных системах, остается много вопросов без ответа. Известно, что планеты формируются в протопланетных дисках из газа и пыли, окружающих молодые звезды. Но новые наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа Уэбб показали, что формирование планет, в частности газовых гигантов, должно происходить быстро, поскольку необходимый для их создания газ может исчезнуть всего за несколько миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет IFLScience.

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Планеты формируются в протопланетных дисках из газа и пыли, но газ, необходимый для роста планет не сохраняется вечно и исчезает, как показало исследование. Сегодня в Солнечной системе, которая существует около 4,5 миллиардов лет, нет того количества газа, который существовал в первые несколько миллионов лет существования Солнца. Большая часть этого газа исчезла. Понимание того, как и когда это происходит, важно, поскольку газ в протопланетных дисках является основным компонентом для формирования гигантских планет, таких как Юпитер и Сатурн в Солнечной системе. Если газ исчезнет слишком рано, у этих планет не будет времени для роста, по сути они не смогут стать настоящими планетами.

Протопланетные диски вокруг молодых звезд Фото: IFLS

Астрономы изучили 72 молодые звезд, окруженные протопланетным диском, где формируются планеты. Все эти системы имеют разный возраст, а потому с их помощью ученые получили представление о процессе создания планет. Главный вывод ученых состоит в том, что планеты должны формироваться быстро, пока необходимый для этого газ не исчезнет.

Газ в протопланетных дисках является основным компонентом для формирования гигантских планет, таких как Юпитер в Солнечной системе Фото: NASA

Как показало исследование, протопланетные диски разрушаются в течение нескольких миллионов лет в результате того, что молодая звезда забирает газ из дисков для своего роста. Также молодые звезды выбрасывают в космос струи плазмы и мощные магнитные ветры, которые удаляют газ из протопланетного диска. Затем ультрафиолетовое излучение молодой звезды также выталкивает газ из системы.

Таким образом, у планет есть короткий промежуток времени для формирования. Если планеты не успевают это сделать, то они уже не могут вырасти, считают ученые.

Ученые продолжат свое исследование, чтобы лучше понять на каких стадиях эволюции протопланетного диска удаляется больше газа. Также они хотят уточнить период времени, за который планеты должны успеть сформироваться. Это поможет лучше понять процесс создания нашей Солнечной системы.

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