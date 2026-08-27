Странная асимметрия Марса: ученые обнаружили аномалию на Красной планете

Согласно исследованию, у Марса отличаются два полушария не только на поверхности, но и в недрах планеты.

Ученые обнаружили температурную аномалию в недрах Марса, в частности под поверхностью южного полушария Красной планеты. Оказалось, что температура в южной части мантии на сотни градусов Цельсия выше, чем в северной. Это открытие дает новую информацию о планете, где когда-то была жидкая вода и могли существовать условия, благоприятные для жизни, пишет Phys.

Астрономам давно известно, что два полушария Марса отличаются на поверхности: в южном полушарии находится много гор и глубоких кратеров, а северное полушарие представляет собой огромную равнину. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, ученые обнаружили новую асимметрию на Марсе. Оказалось, что под поверхностью температура в южном полушарии примерно на 200–400 градусов выше, чем в мантии северного полушария. То есть присутствует температурная аномалия.

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Причины возникновения этой аномалии пока не установлены. У ученых есть несколько предположений, но все они требуют дальнейшего исследования.

Согласно исследованию, асимметрия, которая наблюдается на Марсе, как на поверхности, так и в недрах Красной планеты, дает новую информацию о процессах, которые могли повлиять на образование жидких водоемов и условий для существования жизни в далеком прошлом.

Ученые обнаружили температурную аномалию в недрах Марса, в частности под поверхностью южного полушария Красной планеты Фото: NASA

Это открытие также может помочь объяснить магнитные аномалии, обнаруженные в минералах в южном полушарии Марса. Если мантия на юге Марса более горячая, то это может означать, что там существуют более сильные магнитные поля, чем в северной части Красной планеты. Это не глобальное магнитное поле, как у Земли. Его Марс потерял миллиарды лет назад.

Ученые обнаружили температурную аномалию в недрах Марса на основе гравитационных измерений, дающих представление о внутренней структуре Красной планеты.

Исследователи разработали модель, которая использует вариации гравитационных данных для определения структуры недр планеты. Большинство моделей внутреннего строения Марса предполагали, что планета однородна, с одинаковой температурой на любой глубине по всей поверхности и в недрах. Но оказалось, что это не так.

Марс движется вокруг Солнца по вытянутой орбите и его ось наклонена, поэтому гравитационное влияние Солнца меняется в течение марсианского года. Это создает приливную силу, которая немного изменяет форму Марса. Это приводит к изменениям в гравитационном поле Красной планеты, что влияет на движение орбитальных космических аппаратов.

Ученые использовали данные орбитальных зондов Mars Global Surveyor, Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter, чтобы измерить вариации скоростей космических аппаратов и эти данные использовали для реконструкции гравитационного поля Марса.

Метод, называемый приливной томографией, измеряет, как эти гравитационные характеристики изменяются со временем, что позволяет создать модель внутреннего строения планеты.

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