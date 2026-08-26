Две загадки спутника Марса Деймоса объясняет всего один удар из космоса (фото)

Ученые выяснили, почему меньший из двух спутников Красной планеты имеет более гладкую поверхность, чем его сосед, а также как появилась огромная впадина на южном полюсе Деймоса.

Астрономы уже несколько десятилетий знают, что Деймос имеет более гладкую поверхность, чем Фобос, более крупный спутник Марса. Эту и еще одну загадочную особенность Деймоса, как считают ученые, может объяснить удар крупного астероида в далеком прошлом, пишет ScienceDaily.

Деймос — меньший из двух спутников Марса, который совершает полный оборот вокруг планеты за 30 земных часов. Его размеры составляют 15 х 12 х 11 километров, то есть Деймос больше похож на астероид. Этот спутник имеет заметное углубление диаметром примерно 10 километров в районе южного полюса, а также поверхность Деймоса значительно отличается от поверхности Фобоса. Она чрезвычайно гладкая и покрыта большим количеством рыхлой пыли, а также каменных обломков, известных как реголит, в отличие от поверхности Фобоса, покрытой многочисленными кратерами. Ученые не были уверены в том, что создало ни две загадочные особенности Деймоса, но теперь у них есть ответ, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy.

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Деймос Фото: NASA

В марте 2025 года космический аппарат Hera Европейского космического агентства пролетел на расстоянии 5000 км от Деймоса и смог исследовать его. Ученые объединили данные моделирования с данными зонда Hera и пришли к выводу, что один удар астероида может объяснить, как большую впадину на южном полюсе Деймоса, так и его необычно гладкую, пыльную поверхность.

Моделирование показало, что удар астероида шириной примерно 320 метров, который на высокой скорости врезался под углом 45 градусов, мог создать огромное углубление на Деймосе. Хотя этот удар был очень мощным, все же он был недостаточно сильным, чтобы разрушить спутник Марса.

Фобос Фото: NASA

Тот же удар может объяснить, почему реголит и пыль покрывают поверхность Деймоса, а потому она выглядит гладкой. В результате мощного столкновения было выброшено большое количество материала, и большая часть обломков упала обратно на спутник Марса, образовав глобальный слой рыхлой пыли и реголита. В некоторых местах толщина пыльного слоя может превышать 200 метров.

Моделирование показывает, что одного удара астероида было достаточно, чтобы сформировать нынешний ландшафт Деймоса. Данные зонда Hera вместе с моделированием показывают, что Деймос представляет собой груду обломков, подобную многим астероидам.

В настоящее время космический аппарат Hera направляется к астероиду Диморф, в который в 2022 году врезался зонд NASA DART для тестирования технологии защиты Земли от астероидов. Зонд Hera должен узнать, что произошло с астероидом Диморф на самом деле.

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