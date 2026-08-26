Дві загадки супутника Марса Деймоса пояснює лише один удар із космосу (фото)

Вчені з’ясували, чому менший із двох супутників Червоної планети має гладшу поверхню, ніж його сусід, а також як утворилася величезна западина на південному полюсі Деймоса.

Астрономи вже кілька десятиліть знають, що Деймос має гладшу поверхню, ніж Фобос, більший супутник Марса. Цю та ще одну загадкову особливість Деймоса, як вважають вчені, може пояснити удар великого астероїда в далекому минулому, пише ScienceDaily.

Деймос — менший із двох супутників Марса, який робить повний оберт навколо планети за 30 земних годин. Його розміри становлять 15 × 12 × 11 кілометрів, тобто Деймос більше схожий на астероїд. Цей супутник має помітне заглиблення діаметром приблизно 10 кілометрів у районі південного полюса, а також поверхня Деймоса значно відрізняється від поверхні Фобоса. Вона надзвичайно гладка й вкрита великою кількістю пухкого пилу, а також кам'яних уламків, відомих як реголіт, на відміну від поверхні Фобоса, вкритої численними кратерами. Вчені не були впевнені в тому, що саме створило ці дві загадкові особливості Деймоса, але тепер у них є відповідь, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy.

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Деймос Фото: solar-system

У березні 2025 року космічний апарат Hera Європейського космічного агентства пролетів на відстані 5000 км від Деймоса і зміг дослідити його. Вчені об’єднали дані моделювання з даними зонда Hera і дійшли висновку, що один удар астероїда може пояснити як велику западину на південному полюсі Деймоса, так і його незвично гладку поверхню.

Моделювання показало, що удар астероїда шириною приблизно 320 метрів, який на великій швидкості врізався під кутом 45 градусів, міг утворити величезне заглиблення на Деймосі. Хоча цей удар був дуже потужним, він все ж не був достатньо сильним, щоб зруйнувати супутник Марса.

Фобос Фото: NASA

Цей самий удар може пояснити, чому реголіт і пил вкривають поверхню Деймоса, і тому вона виглядає гладенькою. У результаті потужного зіткнення було викинуто велику кількість матеріалу, і більша частина уламків впала назад на супутник Марса, утворивши глобальний шар пухкого пилу та реголіту. У деяких місцях товщина пилового шару може перевищувати 200 метрів.

Моделювання показує, що одного удару астероїда було достатньо, щоб сформувати сучасний ландшафт Деймоса. Дані зонда Hera разом із результатами моделювання свідчать, що Деймос являє собою купу уламків, подібну до багатьох астероїдів.

Наразі космічний апарат Hera прямує до астероїда Діморф, у який у 2022 році врізався зонд NASA DART з метою випробування технології захисту Землі від астероїдів. Зонд Hera має з'ясувати, що насправді сталося з астероїдом Діморф.

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