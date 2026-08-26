Последняя планета Солнечной системы: "Вояджер-2" увидел то, что никогда не видели ученые (фото)

Зонд NASA “Вояджер-2” остается единственным космическим аппаратом, который изучал планету Нептун с близкого расстояния.

37 лет назад, 25 августа 1989 года, космический аппарат "Вояджер 2" совершил близкий пролет мимо Нептуна. В первый и последний раз ученые видели восьмую планету Солнечной системы с близкого расстояния. С тех пор ни один космический аппарат не посещал Нептун, пишет EarthSky.

Кольца Нептуна, фотография зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

Планета Нептун, которую показал "Вояджер 2", выглядела как аналог Юпитера и Сатурна синего цвета. Этот цвет указывает на наличие метана в атмосфере Нептуна.

Стоит отметить, что в 2023 году ученые откорректировали фотографии Нептуна, сделанные в 1989 году, ведь выяснилось, что планета имеет не синий, а бирюзовый цвет.

В 2023 году ученые откорректировали фотографии Нептуна, сделанные в 1989 году, ведь выяснилось, что планета имеет не синий, а бирюзовый цвет Фото: NASA

"Вояджер-2" обнаружил на Нептуне Большое темное пятно – массивный атмосферный шторм размером с Землю, где ветры достигают сверхзвуковой скорости.

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"Вояджер-2" обнаружил на Нептуне Большое темное пятно – массивный атмосферный шторм размером с Землю, где ветры достигают сверхзвуковой скорости (слева в центре) Фото: NASA

Правда уже в 1994 году астрономы с помощью космического телескопа Хаббл не обнаружили на Нептуне этот шторм, который вероятно исчез, хотя появились другие, меньшего размера.

Облака на Нептуне, фотография зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

"Вояджер 2" также обнаружил шесть новых спутников Нептуна и показал, что у планеты есть кольца. Еще зонд NASA смог сделать фотографии крупнейшего спутника Нептуна под названием Тритон.

Нептун находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Температура на планете составляет примерно минус 225 градусов Цельсия, а атмосфера состоит из воды, аммиака, метана и других соединений. У Нептуна нет твердой поверхности, но есть ядро, как и у Земли. У Нептуна обнаружено 16 естественных спутников.

Тритон, фотография зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

Ледяной гигант получает лишь около 0,001% солнечного света, который получает Земля. При таком низком уровне освещенности камере зонда "Вояджер-2" требовались более длительные выдержки для получения качественных изображений. Но космический аппарат летел со скоростью около 90 000 км/ч относительно Земли. Поэтому длительная выдержка привела бы к размытости изображения. Поэтому ученые запрограммировали двигатели "Вояджера-2" на плавное включение во время сближения c Нептуном, чтобы камера оставалась сфокусированной на цели.

Нептун и Тритон, фотография зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

В момент сближения с Нептуном "Вояджер-2" находился на расстоянии около 4,7 миллиарда км от Земли. По состоянию на август 2026 года зонд NASA уже 8 лет находится в межзвездном пространстве за пределами Солнечной системы на расстоянии 21,4 миллиарда км от нас. При этом его скорость движения составляет примерно 55 000 км/ч.

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