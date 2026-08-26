Остання планета Сонячної системи: "Вояджер-2" побачив те, чого вчені ніколи не бачили (фото)

Зонд НАСА "Вояджер-2" залишається єдиним космічним апаратом, який досліджував планету Нептун з близької відстані.

37 років тому, 25 серпня 1989 року, космічний апарат "Вояджер-2" здійснив близький проліт повз Нептун. Вперше й востаннє вчені побачили восьму планету Сонячної системи з близької відстані. Відтоді жоден космічний апарат не відвідував Нептун, пише EarthSky.

Кільця Нептуна, фотографія зонда "Вояджер-2" Фото: solar-system

Планета Нептун, яку зняв "Вояджер-2", виглядала як аналог Юпітера та Сатурна синього кольору. Цей колір свідчить про наявність метану в атмосфері Нептуна.

Варто зазначити, що у 2023 році вчені скоригували фотографії Нептуна, зроблені у 1989 році, адже з’ясувалося, що планета має не синій, а бірюзовий колір.

У 2023 році вчені відкоригували фотографії Нептуна, зроблені у 1989 році, адже з"ясувалося, що планета має не синій, а бірюзовий колір Фото: NASA

"Вояджер-2" виявив на Нептуні Велику темну пляму — потужну атмосферну бурю розміром із Землю, де вітри досягають надзвукової швидкості.

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"Вояджер-2" виявив на Нептуні Велику темну пляму — потужну атмосферну бурю розміром із Землю, де вітри досягають надзвукової швидкості (зліва в центрі) Фото: NASA

Щоправда, вже у 1994 році астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл не виявили на Нептуні цю бурю, яка, ймовірно, зникла, хоча з’явилися інші, менші за розміром.

Хмари на Нептуні, фотографія зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

"Вояджер-2" також виявив шість нових супутників Нептуна та довів, що планета має кільця. Крім того, зонд NASA зміг зробити знімки найбільшого супутника Нептуна під назвою Тритон.

Нептун знаходиться приблизно в 30 разів далі від Сонця, ніж Земля. Температура на планеті становить приблизно мінус 225 градусів Цельсія, а атмосфера складається з води, аміаку, метану та інших сполук. У Нептуна немає твердої поверхні, але є ядро, як і у Землі. У Нептуна виявлено 16 природних супутників.

Тритон, фотографія зонда "Вояджер-2" Фото: solar-system

Крижаний гігант отримує лише близько 0,001 % сонячного світла, яке отримує Земля. За таких низьких рівнів освітленості камері зонда "Вояджер-2" були потрібні довші витримки для отримання якісних зображень. Але космічний апарат летів зі швидкістю близько 90 000 км/год відносно Землі. Тому тривала витримка призвела б до розмитості зображення. Тому вчені запрограмували двигуни "Вояджера-2" на плавне ввімкнення під час зближення з Нептуном, щоб камера залишалася сфокусованою на цілі.

Нептун і Тритон, фотографія зонда "Вояджер-2" Фото: solar-system

У момент зближення з Нептуном "Вояджер-2" перебував на відстані близько 4,7 мільярда км від Землі. Станом на серпень 2026 року зонд NASA вже 8 років перебуває в міжзоряному просторі за межами Сонячної системи на відстані 21,4 мільярда км від нас. При цьому його швидкість руху становить приблизно 55 000 км/год.

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