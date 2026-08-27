Юпітер міг і не з'явитися: розкрито таємницю формування планет Сонячної системи (фото)

Згідно з дослідженням, планети мають формуватися швидко, інакше вони не зможуть утворитися навколо своєї зірки.

Формування планет залишається процесом, оповитим таємницею. Хоча вчені приблизно розуміють, як утворилися планети Сонячної системи, а також світи в інших зоряних системах, залишається багато питань без відповіді. Відомо, що планети формуються в протопланетних дисках із газу та пилу, що оточують молоді зірки. Але нові спостереження, проведені за допомогою космічного телескопа Вебб, показали, що формування планет, зокрема газових гігантів, має відбуватися швидко, оскільки газ, необхідний для їхнього створення, може зникнути всього за кілька мільйонів років. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише IFLScience.

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Планети утворюються в протопланетних дисках із газу та пилу, але газ, необхідний для зростання планет, не зберігається вічно і зникає, як показало дослідження. Сьогодні в Сонячній системі, яка існує близько 4,5 мільярдів років, немає тієї кількості газу, яка була в перші кілька мільйонів років існування Сонця. Більша частина цього газу зникла. Розуміння того, як і коли це відбувається, є важливим, оскільки газ у протопланетних дисках є основним компонентом для формування гігантських планет, таких як Юпітер і Сатурн у Сонячній системі. Якщо газ зникне занадто рано, у цих планет не буде часу для зростання, по суті вони не зможуть стати справжніми планетами.

Протопланетні диски навколо молодих зірок Фото: IFLS

Астрономи дослідили 72 молоді зірки, оточені протопланетним диском, де формуються планети. Усі ці системи мають різний вік, а тому завдяки їм вчені отримали уявлення про процес утворення планет. Головний висновок вчених полягає в тому, що планети повинні формуватися швидко, доки необхідний для цього газ не зникне.

Газ у протопланетних дисках є основним компонентом для формування гігантських планет, таких як Юпітер у Сонячній системі Фото: solar-system

Як показало дослідження, протопланетні диски руйнуються протягом кількох мільйонів років через те, що молода зірка забирає газ із дисків для свого зростання. Також молоді зірки викидають у космос струмені плазми та потужні магнітні вітри, які витісняють газ із протопланетного диска. Потім ультрафіолетове випромінювання молодої зірки також виштовхує газ із системи.

Отже, у планет є короткий проміжок часу для формування. Якщо планети не встигають цього зробити, то вони вже не можуть вирости, вважають вчені.

Вчені продовжать своє дослідження, щоб краще зрозуміти, на яких стадіях еволюції протопланетного диска випаровується найбільше газу. Також вони хочуть уточнити період часу, за який планети мають встигнути сформуватися. Це допоможе краще зрозуміти процес утворення нашої Сонячної системи.

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