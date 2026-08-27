Вчені виявили водну планету, схожу на Землю: на неї чекає жахлива доля

Згідно з дослідженням, новий водний світ, виявлений у нашій галактиці, у майбутньому стане "обідом" для своєї зірки.

Астрономи виявили нову водну планету за межами Сонячної системи, яка схожа на Землю, але має більший розмір і масу. Ця планета знаходиться настільки близько до своєї зірки, що вода на ній закипає, як вважають вчені. До того ж гравітаційне тяжіння зірки з часом призведе до того, що зірка поглине цю планету, пише Space.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysics, нова океанічна планета, яка отримала назву HD 176071 b, приблизно на 50 % складається з води. Вона знаходиться на відстані приблизно 335 світлових років від нас і обертається на дуже близькій відстані навколо зірки HD 176071 – всього 2,4 мільйона кілометрів. Це менше ніж 2% відстані між Землею та Сонцем. Повний оберт навколо своєї зірки планета здійснює всього за 14 земних годин, а тому є рідкісним прикладом гарячого водного світу. Також астрономи з’ясували, що HD 176071 b приблизно в 2,5 рази більша за Землю, але при цьому її маса приблизно в 8,5 рази більша, ніж у нашої планети.

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Через те, що водна планета знаходиться близько до своєї зірки, гравітаційне тяжіння останньої змінює орбіту цього світу таким чином, що з часом планета зіткнеться із зіркою, і та її поглине.

Гравітаційне тяжіння зірки з часом призведе до того, що зірка поглине цю планету. Ілюстрація Фото: space.com

Вважалося, що атмосфери таких планет не можуть довго існувати і мають бути зруйновані інтенсивним випромінюванням зірки. Але HD 176071 b спростовує це припущення, оскільки цей водний світ має напрочуд динамічну атмосферу, яка не була зруйнована.

Це не єдина незвичайна особливість водної планети HD 176071 b. Астрономи використовували особливий метод для її виявлення.

Переважна більшість планет за межами Сонячної системи була виявлена за допомогою транзитного методу. Коли планета проходить перед своєю зіркою з точки зору спостерігача на Землі, світло зірки змінюється, а точніше його інтенсивність на деякий час зменшується. Однак багато планет неможливо виявити транзитним методом, адже вони не проходять між своєю зіркою та Землею. Саме такою планетою є HD 176071 b, а тому її виявили іншим способом.

Вчені використовували світло зірки для виявлення планети, але вони шукали незначні зміни яскравості зірки, спричинені відбиванням її світла від планети. HD 176071 b завжди звернена до своєї зірки лише однією стороною, а тому має "денну сторону" і "нічну сторону". Зміни яскравості виникають тому, що іноді "нічна сторона" планети звернена до Землі, а іноді телескопи бачать її денну сторону.

Астрономи виміряли, як змінюється світло, що відбивається від планети під час обертання навколо зірки, і змогли виявити новий водний світ, а також оцінити його розмір і масу.

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